Oggi l’Italia scopre chi dovrà battere per andare ai Mondiali

Tra Austria, Repubblica Ceca, Macedonia del Nord, Polonia, Turchia e Ucraina c’è la prima nazionale che l’Italia dovrà incontrare ai playoff per le qualificazioni ai Mondiali di calcio del prossimo anno. Dopo aver concluso il girone di qualificazione al secondo posto dietro alla Svizzera, la Nazionale maschile allenata da Roberto Mancini dovrà infatti vincere due partite per qualificarsi ai Mondiali in Qatar, dopo l’assenza da quelli in Russia del 2018. I sorteggi sono in programma questa sera a Zurigo a partire dalle 17.

Come funzionano i sorteggi

Per questa edizione dei Mondiali, gli spareggi europei verranno organizzati sotto forma di playoff a dodici squadre, divise in tre piccoli tornei separati che si disputeranno tra semifinali e finali. Rispetto al 2017 — quando l’Italia mancò la qualificazione — saranno quindi più complicati: su dodici squadre, ne passeranno soltanto tre, che dovranno battere due nazionali diverse nel giro di pochi giorni.

I sorteggi stabiliranno i percorsi dei tre diversi mini tornei, dalle semifinali alle finali. Nelle semifinali le cosiddette “teste di serie”, ovvero le migliori nazionali delle qualificazioni, incontreranno una nazionale di seconda fascia, quindi sulla carta alla portata. L’Italia è fra le “teste di serie” insieme a Portogallo, Russia, Scozia, Svezia, Galles, che eventualmente potrà incontrare soltanto in finale. I sorteggi avranno soltanto una restrizione: Russia (testa di serie) e Ucraina (non testa di serie) non potranno incontrarsi per via dei tesi rapporti politici tra i due paesi, e quindi finiranno in due percorsi diversi.

Qualificazioni, date e orari

Dieci delle dodici nazionali coinvolte negli spareggi, Italia compresa, sono arrivate seconde nei loro gironi di qualificazione. Altre due, Austria e Repubblica Ceca, si sono guadagnate il posto non dai gironi — che hanno concluso rispettivamente al quarto e terzo posto nei loro gironi — ma come migliori nazionali nella classifica generale dell’ultima UEFA Nations League.

Tutti gli incontri dei playoff si disputeranno in gara unica. Le semifinali sono in programma giovedì 24 marzo, le finali martedì 29 marzo. Le teste di serie, quindi anche l’Italia, sono già sicure di giocare le semifinali in casa. Per determinare chi tra le vincitrici delle semifinali giocherà in casa la finale, verrà invece effettuato un sorteggio aggiuntivo.

Gli altri sorteggi

Oltre ai playoff europei, stasera la FIFA stabilirà anche gli spareggi intercontinentali dai quali usciranno le ultime due qualificate ai Mondiali in Qatar. Il prossimo giugno, quattro nazionali provenienti da quattro diversi continenti si contenderanno infatti la qualificazione giocando in campo neutro. L’Asia sarà rappresentata da Australia o Emirati Arabi Uniti; il Nord e Centro America dalla quarta classificata del girone continentale (attualmente Panama); l’Oceania dalla vincitrice del suo torneo (probabilmente Nuova Zelanda) e il Sud America dalla quinta nazionale del continente (attualmente il Perù).