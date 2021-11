L’Italia dovrà giocare gli spareggi per qualificarsi ai Mondiali

La Nazionale maschile di calcio ha pareggiato 0-0 a Belfast contro l’Irlanda del Nord mancando così la qualificazione diretta ai Mondiali in Qatar del prossimo anno. L’Italia era prima nel gruppo C di qualificazione ma con il pareggio di Belfast è stata superata dalla Svizzera, che in contemporanea ha vinto 4-0 a Lucerna contro la Bulgaria.

1. Svizzera 18 (+13)*

2. Italia 16 (+11)

3. Irlanda del Nord 9 (-1)

4. Bulgaria 8 (-8)

5. Lituania 3 (-14)

* differenza reti

Da seconda classificata del suo gruppo, l’Italia si è quindi qualificata agli spareggi, che per questa edizione dei Mondiali verranno organizzati sotto forma di playoff a dodici squadre: tra queste, soltanto tre otterranno la qualificazione in Qatar per il prossimo inverno. I sorteggi degli spareggi sono in programma il 26 novembre, mentre le partite si giocheranno a marzo 2022. Finora, oltre l’Italia, sono certe di parteciparvi anche Macedonia del Nord, Portogallo, Polonia, Russia, Scozia e Svezia.