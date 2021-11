La Corte di Giustizia europea ha confermato la condanna da 2,4 miliardi di euro a Google

La Corte di Giustizia europea, il principale tribunale dell’Unione Europea, ha respinto il ricorso di Google contro una condanna da 2,4 miliardi di euro imposta nel 2017 dalla Commissione Europea per concorrenza sleale, confermando che Google dovrà pagare l’intero importo della multa.

La Commissione aveva accusato Google di avere creato e mantenuto una posizione dominante nel settore delle ricerche per lo shopping online, a danno della libera concorrenza: nello specifico, avrebbe posizionato con maggiore evidenza il proprio sistema per confrontare i prezzi dei prodotti, senza dare sufficiente visibilità ad altri motori di ricerca dedicati esclusivamente alla comparazione di prezzi.

Ai tempi la multa imposta a Google dalla Commissione era stata la più grande mai decisa per un’azienda statunitense attiva nell’Unione Europea (pochi mesi dopo Apple fu multata per 13 miliardi di euro dall’Unione Europea per evasione fiscale). Ancora oggi è una delle più pesanti multe imposte dalla commissaria europea alla Concorrenza, Margrethe Vestager, a una grande piattaforma statunitense.

Nella sentenza, la Corte di Giustizia ha respinto tutte le argomentazioni difensive di Google, sostenendo che la sua posizione dominante ha provocato senza dubbio un danno per concorrenza sleale. La sentenza rappresenta il grado definitivo del processo: Google non avrà più alcuna corte a cui appellarsi.