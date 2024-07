Il lento ritorno alla normalità, dopo il grande guasto informatico

Caricamento player

Tra la serata di venerdì e la mattina di sabato in giro per il mondo hanno ricominciato a funzionare alcuni servizi che erano fuori uso per via del gigantesco guasto informatico causato dell’aggiornamento del software Falcon, dell’azienda di sicurezza informatica CrowdStrike. Un malfunzionamento dovuto all’aggiornamento aveva bloccato i computer di tutte le aziende che usano Falcon nel mondo causando grandi problemi, soprattutto al settore del volo aereo.

Nelle prime ore di venerdì, provando ad accendere il proprio dispositivo migliaia di persone si sono trovate di fronte alla classica schermata di errore blu di Microsoft, detta Blue Screen of Death. Aggirarla in diversi casi è relativamente semplice, se si ha un po’ di dimestichezza con l’informatica. Ma non è un’operazione che si può fare da remoto, non è detto che funzioni al primo colpo, e deve essere svolta manualmente su ogni computer che ha avuto questo problema: per questo la soluzione è più veloce per alcune aziende e più lenta per altre, e potrebbero essere necessarie settimane prima che tutto torni alla normalità.

Uno dei settori più colpiti è stato quello dell’aviazione commerciale: a livello globale sono stati cancellati più di 4mila voli (comunque una frazione delle decine di migliaia che partono ogni giorno). Anche negli aeroporti in cui i voli non sono stati cancellati ci sono stati grandi disagi, a partire dalle lunghe code di passeggeri che hanno dovuto fare un check-in manuale perché i sistemi digitali di imbarco non funzionavano.

Sabato mattina le compagnie aeree asiatiche Jetstar Japan, HK Express e Cebu Pacific hanno detto che le loro operazioni sarebbero tornate a funzionare normalmente durante la giornata, a eccezione di un piccolo numero di voli cancellati. Cebu ha sottolineato che «le operazioni richiederanno del tempo per tornare del tutto alla normalità». Molte persone a cui sono stati cancellati i voli – soprattutto da parte delle compagnie statunitensi American Airlines, Delta Air Lines e United Airlines, che hanno risposto al guasto nel modo più drastico – non hanno potuto usare il sito per prenotare un nuovo biglietto, e rimangono sostanzialmente in attesa di capire se potranno ripartire nel fine settimana.

Negli Stati Uniti la più grande banca del paese, JPMorganChase, ha detto di essere a buon punto nel ripristino del proprio servizio bancomat. Downdetector, che rileva i siti con problemi tecnici sulla base delle segnalazioni degli utenti, già venerdì sera mostrava una lista più breve di siti malfunzionanti.

In Italia i disservizi legati al problema informatico sono stati relativamente limitati, ma hanno comunque interessato alcune aziende che utilizzano i software di CrowdStrike. Ci sono stati alcuni disagi anche negli aeroporti, ma soprattutto a causa dei voli in ritardo o cancellati da altri aeroporti in giro per il mondo.

Una delle questioni principali è che molte aziende e servizi pubblici – da Amazon in America agli ospedali che non hanno potuto accettare nuove prenotazioni, come è successo nel Regno Unito e in Germania – si trovano ora a dover gestire una massa di lavoro arretrato. Questo rallenterà ulteriormente il loro lavoro nei prossimi giorni, anche dopo la risoluzione tecnica del problema. Molte aziende, poi, usavano sistemi protetti da CrowdStrike per gestire il pagamento degli stipendi del proprio personale: è un problema che sarà importante risolvere molto presto, soprattutto per quei dipendenti che vengono pagati una volta alla settimana.

«Siamo profondamente dispiaciuti per l’impatto che abbiamo causato ai clienti, ai viaggiatori, a chiunque ne sia stato colpito, inclusa la nostra azienda», ha detto il CEO di CrowdStrike George Kurtz. «Molti clienti stanno riavviando i loro sistemi e stanno notando che sono operativi. Potrebbe volerci del tempo perché alcuni sistemi non si ripristinano da soli, ma la nostra missione è garantire che i computer di ogni cliente tornino a funzionare del tutto». Microsoft ha avvisato che potrebbero essere necessari fino a 15 riavvii prima che il problema venga risolto.

Nel frattempo online sono apparsi molti siti gestiti da truffatori e criminali informatici che cercano di sfruttare il caos derivato dal grande guasto creando e promuovendo siti web falsi, colmi di programmi informatici dannosi (i cosiddetti malware) che potrebbero essere scaricati involontariamente da persone che cercano informazioni e soluzioni al guasto. «Rimanete vigili e seguite solo le istruzioni provenienti da fonti autorevoli», ha consigliato l’Agenzia per la sicurezza informatica degli Stati Uniti.

