Meta ha comprato Within, l’azienda che sviluppato Supernatural, nota app per l’allenamento in realtà virtuale

Meta, la società che controlla Facebook, Instagram, WhatsApp e altri servizi, ha annunciato di aver acquisito Within, un’azienda produttrice di software che ha sviluppato Supernatural, un’app di successo per allenamenti in realtà virtuale. Within farà parte della divisione Oculus, dedicata allo sviluppo di prodotti in realtà virtuale. Il suo acquisto fa parte dell’annunciato piano della società per sviluppare il cosiddetto “metaverso”, cioè un ambiente online molto più coinvolgente rispetto alle attuali tecnologie.

Meta ha spiegato che Within continuerà a sviluppare la popolare app di fitness e lavorerà per migliorare il futuro hardware per supportare le app di fitness.

L’acquisizione di Within da parte di Meta non è una sorpresa: negli ultimi anni Facebook, come era conosciuta la società fino al cambio di nome annunciato giovedì 28 ottobre, ha acquisito diverse aziende che si occupano di realtà virtuale, come Ready at Dawn e altri studi che avevano lavorato alle versioni in realtà di virtuale di Fortnite e Roblox.