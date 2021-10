Il giorno dopo il primo turno delle amministrative

Il primo turno delle amministrative ha certificato che il centrosinistra in questo momento va molto meglio del centrodestra nelle grandi città, che la Lega è in grosse difficoltà e lontana dalla fase espansiva di un paio di anni fa, che Fratelli d’Italia gli contende il ruolo di primo partito della coalizione, e che il Movimento 5 Stelle è quasi ovunque irrilevante alle comunali. Con le vittorie al primo turno di Beppe Sala a Milano, Gaetano Manfredi a Napoli e Matteo Lepore a Bologna, il centrosinistra è sul “3 a 0” nei capoluoghi più grandi.

Ai ballottaggi di Roma e Torino ci arriva da favorito, con la possibilità quindi di vincere in tutte e cinque le città più importanti. Il centrodestra spera soprattutto in Trieste, ultimo capoluogo di regione, al ballottaggio, e può contare sulla netta vittoria alle regionali in Calabria.

Lo sconfitto principale nel centrodestra è il leader leghista Matteo Salvini, che aveva espresso la candidatura del primario di pediatria Luca Bernardo a Milano, una delle più disastrose che si ricordi in città. I migliori risultati del centrodestra sono arrivati da Enrico Michetti a Roma, scelto dalla rivale di coalizione Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, e Paolo Damilano a Torino, considerato molto vicino al dirigente della Lega e ministro Giancarlo Giorgetti, che molti ritengono insediare il ruolo di leader di partito.

A Milano la Lega non è arrivata all’11%, meno di quanto prese nel 2016 quando ancora si chiamava Lega Nord e prima della vera ascesa di Salvini. Fratelli d’Italia è circa un punto più indietro, ma il partito di Meloni è primo nella coalizione a Bologna e Trieste, e a Roma ha preso oltre tre volte i voti della Lega.

I risultati deludenti del centrodestra sono stati attribuiti principalmente ai candidati, considerati non all’altezza, specialmente a Milano e Roma (dove però Michetti ha preso i voti che doveva prendere), e anche agli scandali che hanno coinvolto i partiti nell’ultimo periodo: da quello che ha riguardato l’ex responsabile della comunicazione leghista Luca Morisi a quello sull’apologia di fascismo e i presunti finanziamenti in nero di Fratelli d’Italia a Milano.

Il centrosinistra invece ha superato il 60% a Napoli e Bologna, e in entrambi i casi poteva farcela senza il M5S (9,7% a Napoli e 3,3% a Bologna), che si presentava da solo a Milano e Torino e ha preso pochi voti, rispettivamente il 2,7% (superato dal partito “no vax” di Gianluigi Paragone, al 3%) e il 9% (nonostante guidasse la consiliatura uscente di Chiara Appendino). Per il centrosinistra la giornata di successi è stata consolidata anche dalla vittoria del segretario Enrico Letta alle supplettive della Camera a Siena, e quella di Andrea Casu a Primavalle.

A Roma, Carlo Calenda di Azione dovrebbe arrivare infine terzo, superando così Virginia Raggi del M5S, un’altra grande sconfitta di queste amministrative.

La quarta posizione ottenuta dalla sindaca uscente è un risultato anche sotto le aspettative, che già non erano molto ottimistiche. La lista del M5S ha preso appena l’11% dei voti. Quello di Calenda è invece un risultato notevole, anche se in linea con le previsioni che lo davano più o meno appaiato a Raggi anche per via di una campagna elettorale molto lunga e assai commentata e raccontata. I due candidati sconfitti non dovrebbero dare indicazioni di voto agli elettori tra Michetti e l’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri del PD. Ci si aspetta però che la maggior parte di quelli che andranno a votare preferisca il secondo, che quindi arriva favorito al ballottaggio.

Le previsioni sull’altro secondo turno più importante sono simili. A Torino, Stefano Lo Russo del PD è andato inaspettatamente meglio di Paolo Damilano, e dovrebbe aumentare i voti al ballottaggio grazie agli elettori del M5S e a quelli che hanno votato a sinistra del centrosinistra. È più favorito invece il centrodestra a Trieste, dove Roberto Dipiazza ha preso quasi il 47%, mancando di soli tre punti una vittoria al primo turno.

Uno degli elementi più chiari di queste amministrative è stata in ogni caso la bassa affluenza, specialmente nelle grandi città. A livello nazionale è stata del 54,69 per cento, inferiore di diversi punti rispetto alla tornata del 2016 (quando fu del 61,58%), ma per esempio a Napoli ha votato il 47,18 per cento (-7% rispetto al 2016), a Milano il 47,69 per cento (-7%), a Roma il 48,83 per cento (-8%). È stata una delle chiavi con cui Salvini e Meloni hanno provato a spiegare e giustificare le sconfitte, anche se alcuni risultati – per esempio quello di Milano – suggeriscano che l’astensionismo possa aver interessato proprio i candidati del centrodestra.