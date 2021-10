L’udienza per l’estradizione di Puigdemont, spiegata

Carles Puigdemont, ex presidente catalano che nell’ottobre del 2017 aveva dichiarato unilateralmente l’indipendenza della Catalogna dalla Spagna e che da quel momento è ricercato dalla giustizia spagnola, ha partecipato lunedì alla prima udienza del processo per la sua estradizione presso la Corte d’appello di Sassari, in Sardegna. Puigdemont era stato arrestato in Sardegna lo scorso 23 settembre, e rilasciato dopo un giorno a patto che partecipasse all’udienza di lunedì.

La Corte d’appello potrebbe decidere di estradare Puigdemont in Spagna ed eventualmente di emettere misure cautelari contro di lui in attesa che il processo di estradizione sia completo. Questa possibilità sembra però abbastanza remota. Secondo la maggior parte degli osservatori, è più probabile che all’ex presidente catalano sarà concesso di tornare in Belgio, dove vive, sia perché la vicenda di Puigdemont deve ancora essere valutata dalla Corte di giustizia europea, sia perché tra l’ordinamento italiano e quello spagnolo potrebbero esserci delle incompatibilità.

Puigdemont è arrivato in Sardegna domenica, e lunedì mattina è stato accolto da vari gruppi di indipendentisti, sia sardi sia catalani. Dalla Catalogna, sono arrivate a Sassari delegazioni di tutti i principali partiti indipendentisti. Anche Vox, partito estremista nazionalista contrario all’indipendenza della Catalogna, ha inviato una piccola delegazione.

L’arresto di Puigdemont a fine settembre aveva aperto per i giudici sardi (e, sul lato politico, per il governo italiano) un’ampia questione che riguarda gli ordinamenti giudiziari di diversi paesi (Spagna, dove Puigdemont è ricercato, e Belgio, dove risiede) e dell’Unione Europea, coinvolta perché l’ex governatore catalano è europarlamentare.

Puigdemont era stato presidente della Catalogna per un anno, a partire dal 2016, prima di scappare in Belgio per evitare di essere processato in Spagna con l’accusa di sedizione e ribellione. Era stato ritenuto infatti il principale responsabile dell’organizzazione del referendum sull’indipendenza della Catalogna tenuto nell’ottobre del 2017, e ritenuto illegale dallo stato spagnolo; ed era stato il politico che poco dopo aveva di fatto annunciato unilateralmente l’indipendenza della Catalogna, appoggiata comunque dal suo governo e dal parlamento catalano, a maggioranza indipendentista.

Pochi giorni dopo il referendum, Puigdemont era fuggito in Belgio, mentre altri suoi colleghi di governo (tra cui il vicepresidente della Catalogna, Oriol Junqueras) erano stati arrestati e hanno trascorso più di tre anni di carcere, fino alla concessione della grazia qualche mese fa. Nel gennaio del 2020, Puigdemont era stato eletto europarlamentare.

Gi europarlamentari godono dell’immunità e non possono essere arrestati senza l’assenso del Parlamento Europeo, ma il caso di Puigdemont è particolare: il giudice del Tribunale supremo spagnolo Pablo Llarena, che ha istruito il processo per sedizione e ribellione contro di lui in Spagna, aveva emesso nell’ottobre del 2019 un ordine di arresto europeo; dopo la sua nomina a europarlamentare aveva contestato la concessione dell’immunità presso la Corte di giustizia europea.

In risposta alle richieste di Llarena, nel marzo del 2021 la Corte di giustizia europea aveva ritirato l’immunità da europarlamentare di Puigdemont. L’ex presidente aveva fatto ricorso, e aveva chiesto che mentre la Corte decideva sul suo ricorso, l’immunità gli fosse restituita in via provvisoria.

Il 30 luglio la Corte aveva negato questa richiesta, perché nel frattempo Llarena aveva inviato alla Corte di giustizia europea una “questione pregiudiziale”, cioè una richiesta di risolvere un altro conflitto in sospeso tra il tribunale nazionale e quello europeo. Nel gennaio del 2021 la Corte d’Appello di Bruxelles, in Belgio, aveva infatti respinto la richiesta della Spagna di estradare l’ex assessore catalano Lluis Puig; il Tribunale Supremo spagnolo aveva fatto ricorso a quello europeo per determinare se la giustizia belga avesse violato o meno le regole. In attesa che questa questione venisse risolta, Llarena aveva dato alcune garanzie limitate sul fatto che Puigdemont non sarebbe stato arrestato fintanto che la questione non fosse stata risolta dalla Corte europea. Qui cominciano i problemi di interpretazione.

La Corte europea ha interpretato queste garanzie in maniera molto estesa, ritenendo che Llarena avesse sospeso il mandato d’arresto e che dunque per questo non fosse necessario estendere l’immunità. Per Llarena, invece, il mandato d’arresto era ancora attivo, e le garanzie a Puigdemont valevano esclusivamente per il compimento dei suoi doveri da europarlamentare tra Bruxelles e Strasburgo, le due sedi del Parlamento europeo. In altri paesi, l’ex presidente catalano avrebbe rischiato l’arresto.

È quello che è successo a fine settembre in Sardegna. All’arrivo di Puigdemont sull’isola, le forze dell’ordine italiane sono state allertate da Sirene, il database delle persone ricercate dalla giustizia europea, e hanno proceduto con l’arresto.

In previsione dell’udienza di giovedì, negli ultimi giorni il giudice Llarena ha chiesto la consegna immediata di Puigdemont, mentre la difesa dell’ex presidente si è rivolta di nuovo alla Corte di giustizia europea, chiedendo di rivalutare la sua decisione di luglio: allora aveva ritenuto che concedere l’immunità in via cautelativa non fosse necessario perché Llarena aveva fornito garanzie in proposito, ma evidentemente quella decisione si era basata su presupposti errati. Questa possibilità era prevista dalla stessa Corte di giustizia, che esortava Puigdemont a chiedere nuove misure di protezione nei suoi confronti nel caso in cui fosse stato arrestato.

La Corte di giustizia europea però non ha ancora deciso se ridare in via provvisoria l’immunità a Puigdemont, e dunque la Corte d’appello di Sassari dovrà decidere a quale interpretazione dare ascolto.

I giudici potrebbero sospendere il processo di estradizione finché la Corte di giustizia europea non avrà preso una decisione sulla richiesta degli avvocati di Puigdemont. Se la corte ripristinerà l’immunità, Puigdemont non correrà il rischio di essere arrestato, almeno finché la Corte non avrà deciso sulla “questione pregiudiziale” di Llarena.

Ma se la Corte si rifiuta di restituire a Puigdemont l’immunità in via cautelare, per i giudici sardi si aprono diverse opzioni. Due sono favorevoli a Puigdemont: i giudici possono ancora sospendere il processo di estradizione in attesa che la Corte di giustizia europea si esprima sulla “questione pregiudiziale”, oppure possono decidere, come già fecero i giudici tedeschi quando Puigdemont fu arrestato nel 2018, che il reato di ribellione non sia compatibile con l’ordinamento italiano. Allora i giudici tedeschi avevano stabilito che Puigdemont poteva essere estradato in Spagna solo per il reato di malversazione (uso irregolare di fondi pubblici), ma non per ribellione, e per questo il Tribunale supremo spagnolo aveva ritirato il mandato di arresto europeo.

Ci sono anche degli esiti sfavorevoli a Puigdemont: i giudici sardi potrebbero decidere di andare avanti con il processo di estradizione, e nel caso il procedimento di consegna dell’ex presidente catalano alla giustizia spagnola potrà durare 60 giorni, prorogabili per altri 30.