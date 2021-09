In Islanda sono state elette in parlamento più donne che uomini

Per la prima volta in Europa, alle elezioni in Islanda di sabato sono state elette in parlamento più donne che uomini. Secondo i risultati definitivi delle elezioni all’Althing, il parlamento islandese, su 63 seggi complessivi 33 sono andati a donne, un aumento consistente rispetto ai 24 della scorsa legislatura. Questo è avvenuto nonostante i risultati deludenti di alcuni partiti progressisti che di solito candidano più donne nelle loro liste elettorali rispetto ai partiti conservatori.

Secondo dati della Banca Mondiale aggiornati all’anno scorso e citati da Reuters, soltanto tre paesi oltre l’Islanda hanno più donne che uomini in parlamento: Cuba, Emirati Arabi Uniti e Ruanda. In questi tre paesi, nessuno dei quali è una democrazia, al contrario dell’Islanda, il ruolo dei parlamenti è tuttavia piuttosto limitato.

Alle elezioni di sabato, i tre partiti al governo negli ultimi quattro anni (uno ambientalista di sinistra, uno di centrodestra e uno di centro) hanno ottenuto 37 dei 63 seggi dell’Althing. Non è ancora chiaro tuttavia se i tre partiti continueranno a governare assieme, e con quali equilibri, soprattutto perché il partito Vinstrihreyfingin–grænt framboð (Sinistra – Movimento Verde), guidato dall’attuale prima ministra Katrin Jakobsdottir, ha perso voti rispetto alle elezioni di quattro anni fa.