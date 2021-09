La Cina ha reso illegali tutte le transazioni con criptovalute

Il divieto delle transazioni in criptovalute arriva dopo che negli ultimi mesi le autorità cinesi avevano adottato alcune azioni volte a reprimere il mining di bitcoin nel paese. Pur non vietando di per sé il mining, lo scorso maggio il Comitato per la stabilità e lo sviluppo finanziario del governo cinese, ente governativo che coordina la regolamentazione finanziaria ed è presieduto dal vice primo ministro Liu He, aveva lasciato intuire che un divieto avrebbe potuto essere imposto in futuro.

Con il nuovo annuncio da parte della Banca Centrale, anche il mining è ora considerato illegale. È una decisione estremamente rilevante per il mercato delle criptovalute, considerato che circa il 60% di tutte quelle in circolazione viene estratto proprio in Cina.

Bitcoin, ether and other digital tokens tumble as China intensifies its push to rein in crypto speculation and mining https://t.co/gUxTewXekY pic.twitter.com/AOdJsqf5Rg — Bloomberg (@business) September 24, 2021

Negli ultimi mesi molti miner di bitcoin avevano interrotto le proprie operazioni nel paese per trasferirsi all’estero, in posti dove l’energia elettrica costa poco e la legge è più favorevole nei loro confronti, come il Texas, negli Stati Uniti, e il Kazakistan.

