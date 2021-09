La trentasettesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Dopo aver saltato l’E3, la più importante fiera di settore, Sony ha colmato il lungo vuoto comunicativo con un evento digitale chiamato Playstation Showcase, trasmesso ieri in streaming sui suoi canali. La prima parte della presentazione è stata dedicata alle terze parti, e cioè agli sviluppatori non direttamente legati a Sony: si sono mostrati Forspoken, Ghostwire Tokyo, Deathloop e Tiny Tina’s Wonderland tra gli altri, mentre i giochi prodotti dagli studi interni di Sony hanno riempito gli ultimi quindici minuti dell’evento. Spider-Man 2 e Wolverine, sviluppati da Insomniac, sono stati le sorprese della serata, mentre Gran Turismo 7 non ha esattamente entusiasmato. L’evento si è chiuso con God of War: Ragnarok, che si è mostrato per la prima volta.