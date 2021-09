La trentaseiesima puntata del podcast di Joypad

La terza stagione di Joypad, il podcast dedicato ai videogiochi del Post con Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti ritorna facendo il punto su quello che ci si è persi quest’estate, che a differenza della scorsa ha visto diverse uscite interessanti, tra cui Psychonauts 2, 12 minutes e (ancora) Ghost of Tsushima. Anche l’autunno non sarà da meno, visto che a settembre usciranno tra le tante cose anche il promettente Deathloop e una nuova versione di Death Stranding, l’ultimo gioco di Hideo Kojima. Dopo l’aggiornamento sulla questione Activision Blizzard, accusata di aver creato negli anni un ambiente di lavoro tossico sopratutto per le lavoratrici, si chiude con i consueti consigli, che questa settimana sono There is No Game, Hades e Axiom Verge 2.