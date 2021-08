10 cose in sconto su Amazon questa settimana

Da lunedì 30 agosto a martedì 7 settembre su Amazon ci sono diversi prodotti in sconto per le cosiddette “offerte di settembre”. Si tratta di promozioni su prodotti di cancelleria, elettronica, cose per la casa e molto altro, con sconti solitamente più piccoli rispetto a quelli che vengono proposti in ricorrenze commerciali più importanti, come il Black Friday o il Prime Day. Per chi torna a scuola o al lavoro dopo le vacanze, per chi sta arredando una casa o per chi deve rifornire la dispensa di capsule di caffè, ne abbiamo selezionate 10 tra le più interessanti.

Come sempre in questi casi, ricordiamo che c’è un modo molto semplice per valutare se il prezzo proposto da Amazon come scontato è effettivamente vantaggioso: inserendo il link del prodotto sul sito di Camelcamelcamel o su quello di Keepa si può vedere l’andamento del prezzo su Amazon nel tempo. In questa lista l’abbiamo fatto noi per voi.

Il microfono di Morning

Se tra i vostri propositi di settembre c’è quello di iniziare a registrare un podcast, fare più dirette su Twitch, migliorare la qualità delle vostre lezioni online o più banalmente di tutte le vostre videochiamate, il microfono Blue Yeti è il migliore secondo molti esperti e quello usato dal vicedirettore del Post Francesco Costa per registrare Morning quando è a casa sua (quando è in viaggio ne usa uno più piccolo). In questi giorni su Amazon costa 110 euro, il prezzo più basso da circa un anno e mezzo (solitamente costa 140 euro o più).

Agende Moleskine

Ci sono alcuni piccoli sconti sulle agende Moleskine per l’anno che viene: non saranno belle e originali come quelle di questa selezione, ma sicuramente non passano di moda. Tra quelle settimanali, questa piccola (9 per 14 centimetri) costa 15 euro anziché 19 e questa più grande (13 per 21 centimetri) 17 euro anziché 20 e passa. Per chi la preferisce, c’è anche la giornaliera a 19 euro anziché 24.

Cialde caffè Vergnano

Prima che nella redazione del Post arrivasse la macchina del caffè automatica, che fa il caffè direttamente a partire dai chicchi, i periodici sconti sulle capsule di caffè Vergnano erano sempre una buona occasione per fare scorta. Se avete una macchinetta del caffè magari vi interessa: su questo pacco da sei confezioni da 18 cialde, si risparmiano 3 euro.

Candele profumate

Visto che è stato il prodotto più acquistato dalle lettrici e dai lettori del Post durante il Prime Day di giugno, segnaliamo che anche questa settimana ci sono sconti sulle famose (e parecchio dispendiose) candele profumate e assorbi-odori Yankee Candle: si trovano a una ventina di euro l’una, mentre solitamente ne costano 30. La redattrice del Post con un debole per le candele consiglia questa.

Colla modellabile

Ci sono piccoli sconti su alcune confezioni di colla modellabile Sugru: può essere usata per riparare cavi semidistrutti o cerniere, personalizzare chiavi, costruire ganci senza bucare le piastrelle e molte altre cose che avevamo raccontato qui. Solitamente una confezione da 8 “pezzi” costa 15 euro, ma in questi giorni si trova a 12 e 70.

Grattugie

Come forse avrete capito se seguite le nostre segnalazioni di sconti da un po’, nella redazione di Consumismi abbiamo un debole per i marchi di cose per la cucina che si distinguono per il design sobrio e la funzionalità dei loro prodotti: dopo aver imparato ad apprezzare le cose di Joseph Joseph e di Lékué (che fanno diversi sconti anche in questi giorni), l’attenzione questa volta si è spostata sulle sofisticate grattugie di Tescoma, un marchio che fa molte altre cose per la casa, con ottime recensioni. Anche qui gli sconti sono di pochi euro: questa multifunzionale costa 16 euro e questa “a tamburo” 29.

Due casse

Per chi vuole migliorare l’ascolto di musica in casa, in questi giorni c’è una coppia di casse con la copertura frontale in legno di House of Marley in sconto a 123 euro (solitamente costano più di 150). Per chi invece è in cerca di una cassa piccola e portatile, quella di Bose ne costa 120 (solitamente il prezzo è sui 170).

Cose di Alessi

Come spesso accade durante le ricorrenze promozionali di Amazon, ci sono parecchi sconti interessanti sulle cose per la casa di Alessi, il marchio italiano diventato famoso per le sue trovate nel campo del design e molto interessante soprattutto se si è in cerca di regali da fare a qualcuno che deve arredare una casa.

Se anche voi come noi avete ormai perso ogni entusiasmo per gli sconti sul Merdolino, sappiate che questa volta i prodotti in sconto sono un po’ diversi dai soliti. Per esempio questo fermaporta in resina disegnato dall’architetto francese Philippe Starck, che costa 36 euro anziché 48, questa cassetta per il pane in acciaio e legno di bambù, che costa 64 euro anziché 80, e questi contenitori circensi per spezie, che costano 21 euro anziché 28.

Oneplus 8

OnePlus è un’azienda cinese che esiste dal 2013 e i cui smartphone si sono distinti da subito per le ottime prestazioni e i prezzi competitivi. Nell’ultima lista dei migliori smartphone sotto i 500 euro fatta dal sito di tecnologia The Verge, ci sono ben due modelli di OnePlus, tra cui il modello di fascia media OnePlus Nord, che in questi giorni è in sconto a 306 euro, il suo prezzo più basso di sempre su Amazon (il prezzo di listino è 369). Oltre a questo, ci sono sconti anche su altri modelli come OnePlus 8 e OnePlus 9.

Satisfyer

Tra i sex toys meglio recensiti da chi ha una clitoride ci sono i cosiddetti “succhia-clitoride”, di cui avevamo scritto ampiamente in questo articolo. I modelli dei marchi più famosi e che investono maggiormente nel design e nel marketing hanno prezzi che vanno solitamente dai 70 euro in su. Se non avete mai provato un succhia-clitoride e vorreste farlo ma non siete disposte a spendere troppo, i prodotti del marchio Satisfyer hanno prezzi molto più bassi della media e fanno il loro lavoro egregiamente, a giudicare dalle recensioni su Amazon. Questa settimana il loro sex toy più venduto è in sconto: costa 22 euro anziché una trentina.

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.