L’uragano Ida è arrivato sulle coste della Louisiana

L’uragano Ida, uno dei più preoccupanti uragani ad avvicinarsi alle coste degli Stati Uniti negli ultimi anni, ha raggiunto la costa della Louisiana domenica poco dopo mezzogiorno locale, le 19 italiane. L’uragano è classificato come categoria 4 e ha toccato le località di Grand Isle e Port Fourchon sul Golfo del Messico, che sono a circa 80 chilometri a sud di New Orleans, la maggiore città dello stato, che con tutta la regione circostante fu travolta da un uragano gravissimo – chiamato Katrina, allora – esattamente sedici anni fa, alla fine di agosto del 2005. Al momento New Orleans è battuta da un forte vento e pioggia che precede l’avvicinamento dell’uragano.

Giovedì in Louisiana era stato dichiarato lo stato di emergenza e fino a poche ore fa erano in corso gli ultimi preparativi per evitare che la tempesta causasse danni troppo gravi. Tutti i voli da e verso l’aeroporto di New Orleans sono stati cancellati, e in molte zone costiere della Louisiana ci sono state evacuazioni di massa.

