In Louisiana sono in corso evacuazioni di massa per l’arrivo dell’uragano Ida

In molte zone costiere della Louisiana, nel sud degli Stati Uniti, sono in corso evacuazioni di massa per l’arrivo dell’uragano Ida, che dovrebbe arrivare sulle coste dello stato tra domenica pomeriggio e domenica sera. Giovedì in Louisiana è stato dichiarato lo stato di emergenza e adesso sono in corso gli ultimi preparativi per evitare che la tempesta causi danni troppo gravi, nei giorni del sedicesimo anniversario dell’uragano Katrina, che devastò New Orleans.

Dopo aver perso forza, negli ultimi giorni l’uragano Ida è cresciuto nuovamente di intensità: è diventato una tempesta di “categoria 3” e i meteorologi si aspettano che possa diventare di “categoria 4” per quando raggiungerà la costa. Questo comporterebbe venti con raffiche superiori ai 20o chilometri all’ora.