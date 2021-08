C’è un grosso incendio in un palazzo a Milano

Domenica pomeriggio è iniziato un grosso incendio in un palazzo della parte sud di Milano, in via Giacomo Antonini, noto come Torre Moro. I Vigili del Fuoco hanno detto che l’incendio è partito da un appartamento ai piani alti del palazzo per poi estendersi a quelli inferiori. Sembra che a bruciare sia stato anche il rivestimento esterno del palazzo. Le fiamme non sono state ancora spente del tutto e le operazioni dei Vigili del Fuoco – iniziate intorno alle 17.30 – sono ancora in corso: sul posto ci sono decine di mezzi di soccorso tra mezzi dei Vigili del Fuoco e ambulanze.

A Milano sta bruciando un palazzo di 15 piani in zona sud-est, vicino a via Antonini. Le vie intorno sono piene di detriti, che ancora adesso volano giù. Non è chiaro se dentro ci sia qualcuno. pic.twitter.com/0u4Mtc7dUJ — Luca Misculin (@lmisculin) August 29, 2021

Per ora non ci sono notizie di feriti. Il Corriere della Sera scrive che «I primi soccorritori avrebbero fatto in tempo ad entrare nel grattacielo e a salire in sicurezza fino all’ultimo piano per evacuare i residenti presenti».

La Torre Moro ha 16 piani ed è alta circa 60 metri. Al suo interno ospita per lo più appartamenti, mentre ai piani più bassi ci sono anche spazi commerciali e un negozio di giocattoli.