I dati della settimana su coronavirus e vaccinazioni in Italia

Nell’ultima settimana c’è stato un aumento dei nuovi casi di coronavirus: l’andamento degli ultimi quindici giorni è stato però influenzato dalla festività di Ferragosto, quando erano stati eseguiti meno tamponi rispetto al solito. Dal 19 al 25 agosto i nuovi casi sono stati 45.651, il 4,7 per cento in più rispetto ai sette giorni precedenti.

Sembra che nelle ultime settimane, dopo la crescita avvenuta dall’inizio di luglio a causa della diffusione della variante delta, l’andamento dei contagi si sia piuttosto stabilizzato. La situazione più preoccupante continua a riguardare alcune regioni del Sud, dove i casi, i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari sono aumentati in modo significativo.

Come era già avvenuto nell’ultimo anno e mezzo, alla crescita dei casi è seguito, con un certo ritardo, un innalzamento della curva dei decessi, che come si può vedere da questo grafico è comunque più contenuta rispetto alla crescita durante la prima, la seconda e la terza ondata: è uno degli effetti più attesi della campagna vaccinale.

Nell’ultima settimana i morti per COVID-19 sono stati 335, il 21,8 per cento in più rispetto ai sette giorni precedenti. Solo in Valle d’Aosta e nella provincia autonoma di Bolzano non sono stati segnalati decessi, mentre la Sicilia è la regione con più morti nell’ultima settimana: sono stati 86. Ma è bene ricordare che nei report comunicati dalle regioni alla Protezione civile spesso vengono inseriti anche alcuni decessi risalenti alle settimane precedenti e notificati solo ora.

Secondo i criteri stabiliti dal governo, la Sicilia dovrebbe ora passare dalla zona bianca alla zona gialla.

Già la scorsa settimana, l’inasprimento delle misure restrittive in Sicilia era stato evitato di pochissimo. Per passare in zona gialla è necessario che l’incidenza settimanale dei contagi sia pari o superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti, e che contemporaneamente l’occupazione dei posti letto in ospedale per pazienti ricoverati per la COVID-19 sia superiore al 15 per cento e quella dei posti in terapia intensiva sia superiore al 10 per cento. Come si può vedere da questo grafico, anche la Sardegna è molto vicina alla soglie di allerta stabilite dal ministero.

Da martedì 24 agosto in 55 comuni siciliani è entrata in vigore una nuova ordinanza regionale con una serie misure restrittive come l’obbligo della mascherina anche all’aperto nei luoghi affollati. La mappa che mostra l’incidenza a livello provinciale è piuttosto chiara: le province con l’incidenza più alta sono Caltanissetta, dove negli ultimi sette giorni sono stati trovati 299 contagi ogni 100mila abitanti, Enna e Ragusa con 262 casi ogni 100mila abitanti. In provincia di Cagliari, in Sardegna, l’incidenza è stata di 244 casi ogni 100mila abitanti.

Questo grafico mostra l’andamento dei nuovi ingressi in terapia intensiva da metà dicembre, quando la Protezione civile ha iniziato a pubblicare il dato. Nell’ultima settimana i nuovi ricoveri sono stati 262, mentre nei sette giorni precedenti erano stati 271.

La maggior parte dei nuovi ricoveri sono avvenuti in Sicilia e in Sardegna, dove la percentuale più alta dei posti letto in terapia intensiva occupati da malati di COVID-19 sul totale dei posti disponibili è piuttosto alta. «Arrivano intere famiglie positive. Il reparto di Malattie infettive si sta cominciando a saturare», ha detto a a Repubblica Palermo Raffaele Lanteri, chirurgo del Policlinico di Catania. «Non siamo ancora al valore soglia, ma il trend è in risalita. Rischiamo di stoppare nuovamente tutte le prestazioni non urgenti».

Al momento in Italia 39,3 milioni di persone hanno ricevuto almeno la prima dose del vaccino contro il coronavirus, e di queste 36,8 milioni risultano completamente vaccinate: tra loro 1,4 milioni hanno ricevuto il vaccino monodose di Johnson & Johnson e a 1,1 milioni è stata somministrata una sola dose in quanto già contagiate negli ultimi sei mesi. Il 66,4% della popolazione quindi ha ricevuto almeno una dose e il 62,2% ha completato il ciclo vaccinale.

L’andamento delle prime dosi mostra una ripresa delle somministrazioni tra i 12 e i 19 anni e tra i 20 e 29 anni.

La mappa mostra la percentuale di persone vaccinate in Italia sopra i 12 anni: all’interno di ogni regione si trova la percentuale che ha ricevuto almeno una dose, mentre il colore quella di chi ha completato il ciclo vaccinale.

In questo grafico si può osservare l’andamento delle somministrazioni nei vari stati del mondo.