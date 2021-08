Dove vedere le Paralimpiadi

Le Paralimpiadi iniziano oggi con la cerimonia inaugurale allo Stadio nazionale di Tokyo, e da domani fino al 5 settembre assegneranno medaglie in oltre 500 eventi di 22 sport diversi a cui parteciperanno circa 4mila atleti e atlete. Così come successo per le Olimpiadi, anche le Paralimpiadi saranno a porte chiuse, senza spettatori. Seguirle in televisione sarà tuttavia molto semplice: basterà andare su uno dei canali Rai che ne mostreranno le gare e – a differenza delle Olimpiadi – anche su RaiPlay.

– Leggi anche: Iniziano le Paralimpiadi

La Rai – che ha l’esclusiva italiana per le Paralimpiadi – seguirà l’evento con tredici ore di diretta al giorno, tra Rai 2 e i canali Raisport. In tutto ci saranno oltre 150 ore di trasmissioni dedicate alle Olimpiadi, tra gare e approfondimenti vari.

Oggi, martedì 24 agosto, la cerimonia di apertura si potrà seguire su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. Da domani i collegamenti inizieranno poco prima delle due di notte e proseguiranno fino al primo pomeriggio, con successive sintesi e con due programmi di approfondimenti. Come spiega l’ufficio stampa Rai:

Da mercoledì 25, con l’inizio delle competizioni, spazio al racconto in diretta, diviso tra Rai2, in onda dall’1.50 alle 10.10 e Raisport+HD, dalle 10.10 fino al termine della giornata di Tokyo, intorno alle 15.30. Dalle 15.30 alle 17.30, invece, senza soluzione di continuità, ancora sul canale tematico raggiungibile al 57 del digitale terrestre, la sintesi delle gare.

Infine, per approfondire i temi, per rivivere le emozioni e dare voce ai protagonisti, una doppia rubrica, su Rai2, a partire dalle 17.20: prima “Paralimpiche emozioni”, con Lorenzo Roata e Carlo Di Giusto, che offriranno un’analisi tecnica dettagliata della giornata appena trascorsa, e poi “O Anche No – Stravinco per la vita”, otto minuti di riflessioni sull’evento paralimpico, in una striscia quotidiana, realizzata in collaborazione con Rai Sport, Rai per il Sociale e Rai Pubblica Utilità, condotta da Paola Severini Melograni assieme a tanti ospiti legati al mondo della disabilità, dello sport, della politica e non solo. Il tutto, in streaming live e, al termine di ogni giornata di gare, anche on demand, sarà totalmente fruibile anche su RaiPlay.