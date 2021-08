Le previsioni meteo per lunedì 16 agosto

Secondo le previsioni meteo, lunedì 16 agosto in Italia sarà sempre una giornata molto calda: le temperature massime saranno in aumento in Puglia e in Sicilia. Le minime in calo in Liguria, Toscana, Umbria e Campania.

Al Sud sarà una giornata generalmente serena, al Centro e in Sardegna il tempo sarà stabile e soleggiato, anche se tra mattino e pomeriggio su Marche e Abruzzo ci sarà qualche nuvola. Al Nord invece ci saranno nuvole in Liguria e sull’Appennino emiliano, e ci saranno piogge e temporali sulle Alpi dalla Lombardia al Friuli Venezia Giulia, e su tutto il Trentino Alto Adige.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.