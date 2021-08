Le previsioni meteo per Ferragosto

Secondo le previsioni meteo, domenica 15 agosto in Italia sarà una giornata dal tempo prevalentemente sereno, con qualche velatura a Nordest. Nella notte il cielo sarà nuvoloso su tutto il Nord.

Le temperature rimarranno molto sopra le medie stagionali, con le massime in aumento in Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. Le temperature minime invece avranno un calo in Sardegna e Toscana meridionale.

– Leggi anche: Quanto caldo è troppo caldo?

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.