Le previsioni meteo per lunedì 9 agosto

Per lunedì è prevista pioggia – non tanta – solo a ridosso di Alpi e Prealpi, nelle ore centrali della giornata. Nel resto del Nord Italia e nel Centro il cielo sarà poco nuvoloso o velato, mentre al Sud ci sarà tempo soleggiato. Per quanto riguarda le temperature, le minime diminuiranno al Centro-Nord, nell’est della Sardegna e nel nord della Sicilia, mentre aumenteranno altrove; le massime diminuiranno nell’est della Pianura Padana, lungo la costa adriatica del Centro-Sud e nel nord della Sicilia, mentre aumenteranno altrove.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.