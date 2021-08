Le previsioni del meteo per domenica 8 agosto

Domani, domenica 8 agosto, continuerà a esserci brutto tempo in varie parti del Nord Italia e cielo poco nuvoloso o al massimo velato nel Centro e al Sud. Sono previsti rovesci o temporali, in Lombardia, intensi soprattutto al mattino, nel Triveneto e in Liguria. Le temperature minime aumenteranno in tutto il paese, quelle massime al Sud, lungo la costa adriatica, nell’est della Sardegna e nell’est della Pianura Padana.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.