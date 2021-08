Le gare di venerdì 6 agosto alle Olimpiadi

Venerdì sarà il terzultimo giorno delle Olimpiadi di Tokyo e ci sono ancora diverse gare in cui gli atleti e le atlete italiane potrebbero vincere una medaglia. Una delle gare più attese sarà la finale della staffetta 4×100 maschile, con la squadra italiana formata da Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Fausto Desalu che si è qualificata ottenendo il terzo tempo nella sua semifinale (37,95 secondi): gareggerà contro Giamaica, Cina, Gran Bretagna, Canada, Germania, Ghana e Giappone, mentre mancheranno gli Stati Uniti, che nella semifinale dell’Italia sono arrivati sorprendentemente sesti.

Dopo la medaglia d’oro vinta oggi da Massimo Stano nella 20 km di marcia maschile, domani toccherà alla gara femminile, con le italiane Eleonora Giorgi, Antonella Palmisano e Valentina Trapletti. Sempre per quanto riguarda l’atletica ci sarà la gara individuale di pentathlon femminile, con Elena Micheli e Alice Sotero in gara per l’Italia. Per la lotta, nella categoria fino a 74 kg, ci sarà invece Frank Chamizo nella finale per la medaglia di bronzo, dopo aver perso oggi in semifinale contro il bielorusso Kadzimahamedau.

Un’altra gara da seguire è la Madison femminile di ciclismo su pista (anche chiamata “americana”): per l’Italia correranno Elisa Balsamo e Letizia Paternoster. Infine ci sono due finali di karate in cui potrebbero qualificarsi atleti italiani: quella di kata maschile, con Mattia Busato, e quella di kumite maschile, categoria fino a 75 kg, con Luigi Busà.

Tra le finali senza italiani ci saranno quella di calcio femminile (Svezia-Canada), quella di beach volley femminile (Australia-Stati Uniti) e quella di tennistavolo femminile (Cina-Giappone).

4:00

Calcio – Finale femminile

4:30

Beach Volley – Finale femminile

8:05

Boxe – Categoria 91 kg maschile

9:30

Atletica – 20 km di marcia femminile*

10:15

Ciclismo – Madison femminile*

+Ciclismo – Sprint uomini

12:30

Pentathlon moderno – Individuale femminile*

12:30

Tennistavolo – Finale squadre maschile

12:41

Karate – Kata maschile*

+Karate – Kumite 61 kg femminile

+Karate – Kumite 75 kg maschile*

12:55

Lotta – Categoria 74 kg maschile*

+Lotta – 125 kg maschile

13:50

Atletica – Lancio del giavellotto femminile

14:00

Atletica – 5.000 metri maschili

14:10

Arrampicata – Combinata maschile

14:10

Hockey – Finale femminile

14:20

Lotta – Categoria 53 kg femminile

Ore 14:35

Atletica – 400 metri donne

+Atletica – 1.500 metri femminili

+Atletica – 4×100 metri femminile

+Atletica – 4×100 metri maschile*

+ a seguire

* gara con italiani

Dove vedere le Olimpiadi in diretta

L’intero programma giornaliero si può seguire in diretta soltanto sulle piattaforme in abbonamento Discovery+ ed Eurosport Player. I canali olimpici di Eurosport saranno disponibili parzialmente anche tramite l’offerta Dazn, ma non su Sky. La Rai trasmetterà su Rai 2 le gare con atleti italiani e le più importanti nel corso di ogni giornata. Discovery ed Eurosport hanno l’esclusiva per quanto riguarda la trasmissione in streaming, quindi le gare trasmesse dalla Rai non si potranno vedere su RaiPlay.

