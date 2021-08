Massimo Stano ha vinto l’oro nella 20 chilometri di marcia

Massimo Stano ha vinto la medaglia d’oro nella 20 chilometri di marcia alle Olimpiadi di Tokyo. Stano non era considerato tra i favoriti in partenza, ma è stato sempre nel gruppo in testa alla corsa e al traguardo ha preceduto i giapponesi Koki Ikeda e Toshikazu Yamanishi (quest’ultimo campione del mondo in carica dal 2019), gli ultimi rimasti vicini. Ha concluso la prova in un’ora, ventuno minuti e cinque secondi. I giapponesi sono arrivati staccati rispettivamente di nove e ventitré secondi.

È la settima medaglia d’oro italiana ai Giochi, la terza nell’atletica leggera (come non succedeva da Los Angeles 1984) e la trentatreesima complessiva. Con quest’ultima vittoria la delegazione italiana a Tokyo è a sole tre medaglie dal record delle 36 ottenute a Los Angeles nel 1932.

Stano è pugliese, ha ventinove anni ed è professionista dal 2011: corre con le Fiamme Oro. È primatista italiano nella 20 chilometri di marcia con l’ultimo record stabilito nel 2019. In carriera finora aveva vinto soltanto un titolo internazionale: un argento agli Europei Under 23 del 2013. Prima di oggi il suo miglior risultato era un quarto posto ottenuto agli Europei di Berlino del 2018.

– Leggi anche: La staffetta 4×100 maschile è in finale