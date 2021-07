Le gare di domenica 1 agosto alle Olimpiadi

Domenica 1 agosto ci sarà l’ultima gara di scherma per l’Italia, quella di fioretto a squadre maschile: gli italiani in gara saranno Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo. Riserva: Giorgio Avola.

Nel nuoto ci sarà invece l’ultima gara olimpica di Federica Pellegrini, che gareggerà nella staffetta 4×100 metri misti femminile: con lei in squadra ci saranno Margherita Panziera, Arianna Castiglioni e Elena Di Liddo. Ci saranno anche la 4×100 metri maschile, con Alessandro Miressi, Federico Burdisso, Thomas Ceccon e Nicolò Mertinenghi, e la finale dei 1.500 metri stile libero maschile: per l’Italia gareggerà Gregorio Paltrinieri, campione olimpico in carica di specialità, reduce da una medaglia d’argento negli 800 metri stile libero.

Per quanto riguarda l’atletica leggera c’è la finale del salto in alto maschile, in cui l’Italia ripone molte speranze in Gianmarco Tamberi. Ci saranno poi le semifinali e la finale dei 100 metri maschili, una delle gare più attese delle Olimpiadi: nelle semifinali gareggeranno anche due italiani, Filippo Tortu e Marcell Jacobs, quest’ultimo qualificatosi stabilendo il nuovo record italiano. Nella semifinale dei 100 metri ostacoli correrà invece l’italiana Luminosa Bogliolo.

Le altre discipline che potrebbero portare medaglie per gli italiani sono il golf, le cui gare domani si concluderanno con il quarto e decisivo turno, e in cui ci saranno Guido Migliozzi e Renato Paratore, e la vela, con Silvia Zennaro nella finale del laser radial femminile. Ci sarà inoltre Italia-Venezuela di pallavolo maschile, valida per la fase a gironi: l’Italia è già qualificata ai quarti di finale, ma battendo il Venezuela confermerebbe il secondo posto nel girone, cosa che le permetterebbe di incontrare in seguito un avversario sulla carta meno forte.

0:30

Golf – Finale individuale maschile*

2.00

Scherma – Fioretto a squadre maschile, qualificazioni e finale*

3:30

Nuoto – 50 metri stile libero maschili

+Nuoto – 50 metri stile libero femminili

+Nuoto – 1500 metri stile libero maschili*

+Nuoto – 4×100 metri misti femminile*

+Nuoto – 4×100 metri misti maschile*

3:55

Atletica – Getto del peso femminile

5:00

Tennis – Finale individuale maschile

+Tennis – Finale doppio femminile

+Tennis – Finale doppio misto

>7:33

Vela – Laser maschile

Vela – Laser Radial femminile*

8:00

Tuffi – 3 metri femminile

10:00

Ginnastica artistica – Corpo libero maschile

+Ginnastica artistica – Volteggio donne

+Ginnastica artistica – Cavallo con maniglie

+ Ginnastica artistica – Parallele asimmetriche

12:10

Atletica – Salto in alto maschile*

+Atletica – Salto triplo femminile

+Atletica – 100 metri maschili*

Ore 12:50

Sollevamento pesi – Categoria fino a 76 kg femminile

13:30

Badminton – Finale individuale femminile

+ a seguire

* gara con italiani

Dove vedere le Olimpiadi in diretta

L’intero programma giornaliero si può seguire in diretta soltanto sulle piattaforme in abbonamento Discovery+ ed Eurosport Player. I canali olimpici di Eurosport saranno disponibili parzialmente anche tramite l’offerta Dazn, ma non su Sky. La Rai trasmetterà su Rai 2 e Rai Sport le gare con atleti italiani e le più importanti nel corso di ogni giornata. Discovery ed Eurosport hanno l’esclusiva per quanto riguarda la trasmissione in streaming, quindi le gare trasmesse dalla Rai non si potranno vedere su RaiPlay.