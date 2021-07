Le gare di giovedì 29 luglio alle Olimpiadi

La gara principale da seguire giovedì alle Olimpiadi di Tokyo sarà quella del fioretto a squadre femminile, una disciplina della scherma in cui le atlete italiane hanno fatto molto bene negli ultimi anni, vincendo un bronzo alle Olimpiadi di Pechino e un oro a Londra: gli ottavi di finale cominceranno alle 2 di mattina e per l’Italia gareggeranno Martina Batini, Arianna Errigo, Alice Volpi ed Erica Cipressa.

Altre medaglie potrebbero arrivare dal tiro a volo, nella specialità della fossa olimpica (trap), di cui si svolgeranno sia le qualificazioni che la finale e in cui ci sono tre italiani in gara: Silvana Stanco, Jessica Rossi e Mauro De Filippis. Nel nuoto invece ci sono Gregorio Paltrinieri nella finale degli 800 metri stile libero e Alessandro Miressi in quella dei 100 metri stile libero.

Alle 12.50, infine, ci sarà la finale di ginnastica artistica femminile individuale nella disciplina all-around, quella in cui le atlete fanno gli esercizi in tutte e quattro le specialità: trave, parallele, volteggio e corpo libero. Per l’Italia gareggeranno Alice D’Amato e Martina Maggio. La nazionale italiana giocherà tra l’altro Italia-Argentina di pallavolo (alle 2.00) e Italia-Stati Uniti di pallanuoto (alle 7.00), entrambe valevoli per la fase di qualificazione.

01.30

Canottaggio – Due senza femminile

+ Canottaggio – Due senza maschile

+ Canottaggio – Doppio pesi leggeri femminile

+ Canottaggio – Doppio pesi leggeri maschile

02.00

Scherma – Fioretto a squadre femminile: ottavi di finale, quarti di finale, semifinali????????

02.00

Tiro a volo – Fossa olimpica (trap) femminile, qualificazioni e finale????????

+Tiro a volo – Fossa olimpica (trap) maschile, qualificazioni e finale????????

03.30

Nuoto – 800 metri stile libero maschile????????

+Nuoto – 200 metri rana maschile

+Nuoto – 200 metri farfalla femminile

+Nuoto – 100 metri stile libero maschile????????

+Nuoto – 4×200 metri stile libero femminile

12.50

Ginnastica artistica – All-around femminile individuale????????

+ a seguire