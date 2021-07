Domenica il presidente del Brasile Jair Bolsonaro è stato dimesso dall’ospedale in cui era ricoverato dal 14 luglio a causa di un’occlusione intestinale. Bolsonaro, che ha 66 anni, era stato ricoverato a Brasilia a causa di un singhiozzo persistente iniziato una decina di giorni prima. Dopo alcuni esami gli era stata riscontrata un’occlusione intestinale ed era stato trasferito in un ospedale di San Paolo. Bolsonaro è stato curato senza il bisogno di un intervento chirurgico.

La salute di Bolsonaro negli ultimi anni è stata spesso al centro dell’attenzione dei media e dei brasiliani. Nel 2018, durante la campagna elettorale che avrebbe portato il leader di estrema destra a diventare presidente, era stato ferito con una coltellata all’addome da un oppositore. La ferita aveva causato una forte emorragia e reso necessari vari interventi chirurgici per rimuovere la parte lesionata dell’intestino. Lo scorso anno Bolsonaro si era invece ammalato di COVID-19, dopo avere sostenuto per lungo tempo che la pandemia da coronavirus fosse un falso problema e senza adottare politiche nazionali incisive per ridurre il rischio di nuovi contagi.