Le foto di mercoledì a Cannes

Le foto più belle di mercoledì al Festival di Cannes mostrano soprattutto i partecipanti alla prima del film The Story of My Wife (A feleségem története), il primo film in lingua inglese della regista ungherese Ildikó Enyedi. Del cast, c’erano l’attore francese Louis Garrel, l’attrice svizzera Luna Wedler e l’attore italiano Sergio Rubini. Alla prima del film si sono visti tra gli altri Sharon Stone con un abito di Dolce & Gabbana che ha attirato l’attenzione, Tilda Swinton con la figlia Honor, il regista Mathieu Amaric e l’attrice Vicky Krieps del film Je reviens de loin: Serre Moi Fort, e i due membri della giuria Jessica Hauser e Melanie Laurent.

