Le foto di martedì a Cannes

Dopo la prima di lunedì sera, ieri il cast di The French Dispatch è stato impegnato nel classico photocall del festival di Cannes, quello dove attori e registi si mettono in posa davanti ai fotografi: per questo motivo anche oggi nella raccolta delle foto di Cannes trovate Bill Murray, Timothée Chalamet, Tilda Swinton, Benicio del Toro e gli altri, ma con un abbigliamento e pose più rilassati. Uno dei due film in concorso presentati ieri è Ghahreman dell’iraniano Asghar Farhadi, che ha per protagonista un uomo che sta scontando una pena in carcere per un debito che non è riuscito a saldare e cerca di convincere il suo creditore a ritirare la denuncia. L’altro film era Titane della francese Julia Ducournau, su un padre che ritrova suo figlio dopo dieci anni e una serie di omicidi nel mezzo.