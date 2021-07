Le foto di lunedì a Cannes

Wes Anderson, Timothée Chalamet, Tilda Swinton, Adrien Brody, Bill Murray, Benicio del Toro e Owen Wilson erano al festival di Cannes ieri per presentare The French Dispatch, l’ultimo film di Anderson in concorso: è ambientato nella redazione di una fittizia rivista e nelle parole del suo regista vuole essere “una lettera d’amore al giornalismo”. Le altre facce note nella raccolta delle persone che valeva la pena fotografare ieri a Cannes sono quelle dei membri della giuria, come Spike Lee o Maggie Gyllenhaal, o di Laetitia Casta e Louis Garrel, presenti alla prima del film fuori concorso BAC Nord di Cédric Jimenez.