È il giorno di Italia-Inghilterra

Italia e Inghilterra sono state le due migliori nazionali di calcio europee negli ultimi tre anni, ed è per questo che stasera si giocheranno la vittoria della sedicesima edizione dei Campionati europei, i primi itineranti nella storia della competizione, disputati con un anno di ritardo a causa della pandemia da coronavirus.

Italia e Inghilterra sono due nazionali per molti aspetti simili, e diverse per altri. Allenate da due ex calciatori quasi coetanei, Roberto Mancini (56 anni) e Gareth Southgate (50), sono arrivate fin qui dopo aver avuto il coraggio di cambiare: l’Italia non è più una squadra difensivista, l’Inghilterra non è più una nazionale prevedibile. Tra qualificazioni e fase finale di Euro 2020 hanno ottenuto i migliori risultati possibili e hanno battuto ed eliminato quasi tutte le concorrenti più quotate, come Croazia, Belgio, Germania e Spagna.

Entrambe, poi, avevano qualcosa di grosso a cui rimediare.

L’Italia di Roberto Mancini

Con nove finali disputate tra Mondiali ed Europei (dieci con quella di oggi), la Nazionale italiana è una delle più vincenti nella storia del calcio. Ai tanti successi, però, ha sempre alternato grosse delusioni, l’ultima delle quali ce la ricordiamo bene: la mancata qualificazione ai Mondiali in Russia. Dopo, la Nazionale è stata rifondata ed è ripartita con un nuovo allenatore, Mancini, che ne ha cambiato aspetto e mentalità.

L’Italia di Mancini è l’unica squadra che agli Europei ha saputo soltanto vincere, fin dai gironi: sei partite su sei. Nella sua storia non ne aveva mai vinte più di quattro consecutive. Con il 2-1 al Belgio nei quarti di finale ha stabilito la serie di vittorie consecutive (16 dopo la Spagna) più lunga degli Europei, tra qualificazioni e fase finale, staccando proprio il Belgio e la Germania. La finale contro l’Inghilterra sarà la trentanovesima partita di Mancini con l’Italia: a parità di incontri è il commissario tecnico più vincente di sempre, con 28 successi, due in più di Arrigo Sacchi.

L’Inghilterra di Gareth Southgate

Gli inglesi vengono da un percorso diverso, ma altrettanto netto. Southgate fu promosso allenatore nel 2016 dalla nazionale Under 21 in seguito a uno scandalo che aveva portato alle dimissioni del suo predecessore. Con lui l’Inghilterra ha migliorato il tipico stile di gioco inglese intenso e molto fisico, ma tatticamente limitato, per allinearsi alle tendenze più attuali sfruttando anche il periodo d’oro del campionato nazionale, arricchito da allenatori e giocatori provenienti da tutto il mondo.

Nel 2017 l’Inghilterra di Southgate si qualificò ai Mondiali con 26 punti su 30 disponibili, concedendo soltanto tre gol in dieci partite, e ai Mondiali tornò in semifinale per la prima volta dopo Italia 90. Nel 2019 si qualificò agli Europei con sette vittorie su otto, 37 gol fatti e sei subiti. In questa fase finale ne hanno vinte cinque su sei, subendo un solo gol, peraltro su calcio di punizione. Oltre alla solidità dimostrata fin qui, l’Inghilterra è riuscita a eliminare la Germania in una fase a eliminazione diretta per la prima volta nella sua storia. Oggi giocherà la prima finale dopo cinquantacinque anni, un “digiuno” tanto lungo quanto impressionante, per il paese che il calcio lo ha inventato.

Cosa si dice della finale

Sulla carta la finale è aperta a qualsiasi risultato, e può essere vista come l’incontro tra due squadre che hanno deciso di cambiare e che fino a prova contraria lo hanno fatto bene. I pronostici però danno leggermente favorita l’Inghilterra, anche per il fatto che giocherà in casa. A Wembley ci dovrebbero essere 67.500 spettatori, tra i quali circa diecimila italiani, ma probabilmente ne entreranno molti di più, come era successo nella semifinale tra Inghilterra e Danimarca.

Sia Italia che Inghilterra dovrebbero giocare con le stesse formazioni usate in semifinale. Tra gli inglesi l’unico indisponibile dovrebbe essere Phil Foden, fermato da problemi fisici. Nell’Italia Federico Chiesa partirà ancora al posto di Domenico Berardi, mentre il posto lasciato dall’infortunato Leonardo Spinazzola andrà di nuovo ad Emerson Palmieri. Qui le informazioni per vederla stasera.

Le probabili formazioni di Italia-Inghilterra

Italia (4-3-3) Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Inghilterra (4-2-3-1) Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane

