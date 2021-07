Dove vedere Berrettini-Djokovic, finale maschile di Wimbledon

Matteo Berrettini e Novak Djokovic giocheranno oggi pomeriggio a partire dalle 15 la finale maschile della 134ª edizione di Wimbledon, il più prestigioso torneo del tennis mondiale. Nessun tennista italiano era mai arrivato a giocarla prima d’ora. Per Berrettini sarà anche la prima finale di un Grande Slam in carriera: finora non era mai andato oltre le semifinali. Per arrivare fin qui ha battuto Pella, Van de Zandschulp, Bedene, Ivashka, Auger-Aliassime e Hurcacz. Djokovic è invece il numero uno al mondo e campione in carica del torneo dal 2019. Il serbo quest’anno punta a vincere tutti i tornei del Grande Slam: ha già vinto gli Australian Open e il Roland Garros, gli mancano Wimbledon e gli US Open. Per arrivare fin qui ha eliminato Draper, Anderson, Kudla, Garin, Fucsovics e Shapovalov.

Berrettini ha 25 anni e attualmente è nono nel ranking mondiale: a prescindere dal risultato della finale, al termine del torneo sarà ottavo. Prima di oggi il suo miglior piazzamento in un torneo dello Slam era la semifinale persa contro Rafael Nadal agli US Open del 2019. In carriera ha vinto cinque titoli nel circuito ATP, l’ultimo dei quali al Queen’s di fine giugno.

Dove vedere Berrettini-Djokovic

La finale di Wimbledon tra Berettini e Djokovic verrà trasmessa in diretta su TV8, il canale in chiaro di Sky, anche in streaming qui. Gli abbonati a Sky potranno seguirla sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 251 o in streaming sulle piattaforme online Sky Go e Now, sempre con il commento di Elena Pero e Paolo Bertolucci.

