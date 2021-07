La finale degli Europei sarà Italia-Inghilterra

La finale della sedicesima edizione dei Campionati europei di calcio sarà Italia-Inghilterra. Gli inglesi si sono qualificati battendo 2-1 ai tempi supplementari la Danimarca nella seconda semifinale, dopo che martedì l’Italia aveva vinto ai rigori contro la Spagna nella prima. La finale si giocherà domenica alle 21 allo stadio Wembley di Londra, lo stesso che ha ospitato le due semifinali.

YESSSSSSSSS!!! The #ThreeLions are EURO finalists for the first time! ???? pic.twitter.com/AYddcT0xJt — England (@England) July 7, 2021

L’Inghilterra era andata in svantaggio alla mezzora del primo tempo con un calcio di punizione di Mikkel Damsgaard, ala della Sampdoria. Ha poi pareggiato dieci minuti dopo con un autogol del capitano danese Simon Kjaer su cross di Bukayo Saka. La partita è finita in parità ed è proseguita ai supplementari, dove al primo tempo un calcio di rigore segnato su ribattuta da Harry Kane ha qualificato l’Inghilterra alla prima finale europea della sua storia.

Italia e Inghilterra non si sono mai incontrate in una finale di un torneo, anche perché l’Inghilterra ne ha giocata soltanto una: quella dei Mondiali del 1966 vinta contro la Germania Ovest. L’ultimo confronto risale a una partita amichevole giocata nel 2018 a Wembley e finita in parità: allora c’era il commissario tecnico ad interim Luigi Di Biagio, che poco dopo venne sostituito da Roberto Mancini. L’ultimo incontro ufficiale risale invece ai Mondiali in Brasile del 2014: l’Italia vinse 2-1.