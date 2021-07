La festa per i 100 anni del Partito comunista cinese, in foto

Oggi, giovedì primo luglio, il Partito comunista cinese (PCC) ha celebrato i 100 anni dalla sua fondazione, con una serie di eventi pubblici tra cui un’imponente cerimonia in piazza Tienanmen a cui hanno partecipato migliaia di persone. Il regime comunista cinese attribuisce grande valore simbolico agli anniversari, e per questo il centenario è considerato una data estremamente importante, preparata dalla propaganda di stato per ricordare al paese e al mondo i successi del regime, con l’obiettivo di legittimare il dominio del Partito sulla Cina e l’autorità assoluta del suo leader, il presidente Xi Jinping. Durante la cerimonia, si è assistito tra le altre cose al passaggio di aerei militari e si è ascoltata molta musica patriottica.