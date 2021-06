Italia-Austria, ottavi degli Europei, in TV e in streaming

Italia-Austria, ottavo di finale degli Europei di calcio, si gioca stasera alle 21 allo stadio Wembley di Londra, dove ci saranno circa 22.500 spettatori, almeno duemila dei quali italiani. L’Italia ha solo due giocatori assenti per infortunio fra i suoi titolari, Giorgio Chiellini e Alessandro Florenzi — che verranno rimpiazzati da Francesco Acerbi e Giovanni Di Lorenzo — e il dubbio tra chi schierare a centrocampo tra Marco Verratti e Manuel Locatelli.

L’Austria è invece una squadra che sa pressare e giocare su ritmi alti, è compatta tra la difesa e la trequarti, e in questi reparti ha i suoi giocatori più incisivi: Alaba appunto, il centrocampista del Lipsia Marcel Sabitzer e il trequartista Christoph Baumgartner, che gioca con l’Hoffenheim.

La vincente di stasera si qualificherà ai quarti di finale di Monaco di Baviera, dove incontrerà la vincente di Belgio-Portogallo, che si gioca domani sera a Siviglia.

Dove vedere Italia-Austria

Tutte le partite dell’Italia agli Europei vengono trasmesse in diretta sia dalla Rai che da Sky. L’incontro di stasera contro il Austria sarà trasmesso dalla Rai su Rai 1 e online tramite l’applicazione e il sito di Rai Play, raggiungibile da qui. Su Sky si vedrà sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport Collection (205), o in streaming sulle piattaforme online Sky Go e Now.

Le probabili formazioni di Italia-Austria

Italia (4-3-3) Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne

Austria (4-3-2-1) Bachmann; Alaba, Hinteregger, Dragovic, Lainer; Grillitsch, Laimer, Schlager; Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic