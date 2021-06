È il giorno del PNRR

Oggi la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sarà a Roma per consegnare al presidente del Consiglio, Mario Draghi, le sue conclusioni sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il documento con cui l’Italia ha spiegato come intende spendere i finanziamenti europei del Recovery Fund, il principale strumento comunitario per la ripresa economica dalla pandemia da coronavirus. Dalle notizie circolate negli ultimi giorni ci si aspetta un parere favorevole su buona parte dei punti del piano, con la possibilità di ricevere i primi finanziamenti entro agosto.

Dopo una preparazione piuttosto travagliata negli ultimi mesi del governo di Giuseppe Conte, il PNRR aveva subìto modifiche e integrazioni durante il governo Draghi. La proposta presentata alla Commissione prevede finanziamenti per oltre 220 miliardi di euro, con numerosi capitoli di spesa dedicati al rafforzamento delle reti dei trasporti e di quelle digitali, al recupero dei borghi di interesse storico e culturale, al potenziamento dell’offerta per gli asili nido, l’istruzione e il sistema sanitario.

Il piano doveva soddisfare 11 criteri identificati dalla Commissione e che comprendono le raccomandazioni di spesa fornite a ogni paese, come la tutela dell’ambiente, favorire la transizione digitale, precise giustificazioni dei costi e la presenza di interventi strutturali e duraturi nel tempo. Per ogni criterio, la Commissione può dare una valutazione A, cioè il voto più alto, oppure B o C.

L’Italia dovrebbe avere ricevuto la valutazione massima in buona parte degli 11 criteri, come del resto avvenuto finora con quasi tutti gli stati membri che hanno ricevuto l’approvazione da parte della Commissione come Portogallo, Grecia, Austria e Spagna. Dopo l’approvazione della Commissione è previsto un successivo passaggio formale al Consiglio europeo. Oggi sarà anche approvato il piano presentato dalla Germania.

Una prima parte dei finanziamenti sarà pari al 13 per cento del totale richiesto e non avrà particolari vincoli o limitazioni legati ai singoli progetti: l’Italia dovrebbe quindi ricevere circa 25 miliardi di euro, a cominciare da luglio-agosto. In più occasioni Draghi ha spiegato che il PNRR è la più grande opportunità in termini di sviluppo e di ammodernamento del nostro paese da decenni, ma restano ancora dubbi su alcune scelte di spesa e sulla realizzazione in tempi adeguati dei progetti presentati.