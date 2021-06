E gli NFT?

Caricamento player

È probabile che la maggior parte di chi sa cos’è un NFT, lo sappia da meno di cento giorni. Ovvero da poco prima o poco dopo che la casa d’arte Christie’s vendesse per 69,3 milioni di dollari la versione originale e certificata di un’opera d’arte digitale che esiste solo come file JPEG. Quella vendita rappresentò infatti il momento di massima visibilità degli NFT, i certificati di autenticità digitale (acronimo delle parole inglesi “Non-Fungible Token”) usati per garantire la proprietà di qualcosa. Certificati che esistono grazie alla blockchain: una tecnologia spesso associata alle criptovalute, ma che può avere anche altre applicazioni.

Sebbene gli NFT esistessero già da diversi anni, un centinaio di giorni fa in molti si misero quindi a spiegare come e perché quelle semplici informazioni o firme digitali erano improvvisamente usate per dare valore a cose che fino a poco prima non sembravano poterne avere. Tra quelle cose c’erano opere d’arte, ma anche tweet, canzoni, articoli di giornale, meme, brevi video sportivi in edizione limitata o anche il corrispettivo digitale di figurine o carte da collezione. Essendo gli NFT una serie di informazioni allegate a qualcosa, di pressoché qualsiasi cosa si può fare un NFT. Superato quel picco di interesse, gli NFT sono però usciti dalle attenzioni di molti.

– Leggi anche: Gli NFT, spiegati

Nonostante siano oggi un po’ meno mainstream rispetto a qualche mese fa, gli NFT continuano però a essere creati, comprati e a volte rivenduti con una certa intensità. In alcuni casi per centinaia di migliaia di euro l’uno.

Secondo certe stime – che di certo sono in difetto perché è impossibile monitorare a pieno un settore vasto come quello degli NFT – solo a maggio ne sono state comprati decine di migliaia. I dati elaborati da Nonfungible.com – che tengono conto solo di NFT venduti tramite la blockchain Ethereum: quindi tanti, ma non tutti – dicono addirittura che c’è stato un singolo giorno, il 3 maggio, in cui le transazioni relative agli NFT hanno superato i 100 milioni di dollari. Nei circa tre anni in cui Nonfungible.com ha monitorato il giro d’affari del settore, in nessun giorno era stato raggiunto un valore così alto. Gli NFT, insomma, continuano a essere qualcosa di grosso anche quando molti hanno smesso di parlarne o interessarsene.

Dopo il picco di inizio maggio, tuttavia, per quella che è stata descritta come una naturale flessione del mercato, il volume di soldi legato agli NFT è diminuito, cosa che ha portato alcuni osservatori a parlare di una preannunciata esplosione della presunta bolla che li riguardava.

A ben vedere, però, potrebbe non essere così. Se da un lato è infatti vero che sembra essere diminuito il volume di transazioni legate agli NFT artistici o pseudo-artistici, dall’altro continuano a restare rilevanti altre applicazioni. In particolare quelle legate ai cosiddetti collectibles, ovvero gli NFT “da collezione”. Per esempio i CryptoPunk: 10mila “personaggi unici da collezione” (come quello nella foto in alto) che esistono dal 2017, ma il cui valore è notevolmente cresciuto nelle ultime settimane.

Continua inoltre la trasformazione in NFT di altre cose che esistevano già da tempo in altre forme. Tim Berners-Lee, l’inventore del world wide web, ha per esempio messo all’asta, sotto forma di NFT, «il codice sorgente del primo internet». E nella grande varietà di quello che è diventato NFT c’è un po’ di tutto: dalle spille originali delle Olimpiadi alle macchinine Hot Wheels dell’azienda di giocattoli Mattel, dagli orologi a dei particolari “cavalli digitali”, da allevare e far gareggiare tra loro su un’apposita piattaforma.

– Leggi anche: Da dove è sbucato Beeple

Insomma, se è vero che una flessione c’è stata, è altrettanto vero che è forse presto per parlare degli NFT come di qualcosa che è già svanito e non più rilevante. Come ha detto a Quartz Daniel Roberts, caporedattore del sito Decrypt, dedicato alle criptovalute, per quanto gli NFT siano usciti dai radar di molti «non sono per niente morti». E come ha scritto Artnet, «le vendite di NFT sono diminuite, ma il mercato non è imploso, almeno non ancora».

In un articolo intitolato “Il futuro degli NFT dopo l’hype” (cioè dopo la grande e improvvisa passione e curiosità nei loro confronti), Forbes ha scritto che «gli NFT potrebbero diventare estesamente usati, anche se magari in modi meno appariscenti rispetto agli ultimi mesi». Perché, «a patto che si risolvano alcuni importanti problemi che li riguardano», potrebbero avere numerose applicazioni pratiche, in svariati settori.