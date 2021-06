In Alto Adige non sarà più obbligatorio indossare le mascherine all’aperto

Il 18 giugno il presidente della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, Arno Kompatscher, ha firmato un’ordinanza che prevede l’eliminazione dell’obbligo di indossare mascherine protettive all’aperto, tranne che in alcuni casi. Sarà ancora obbligatorio avere con sé la mascherina, ma sarà obbligatorio indossarla solo nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione e all’aperto qualora non sia possibile mantenere la distanza interpersonale oppure in caso di assembramenti di persone.

