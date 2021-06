I dati sul coronavirus in Italia di oggi, sabato 12 giugno

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 1.723 casi positivi da coronavirus e 52 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 4.229 (244 in meno di ieri), di cui 574 nei reparti di terapia intensiva (23 in meno di ieri) e 3.655 negli altri reparti (221 in meno di ieri). Sono stati analizzati 95.125 tamponi molecolari e 117.841 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 1,8 per cento. Nella giornata di venerdì i contagi registrati erano stati 1.901 e i morti 69.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Sicilia (263), Lombardia (255), Campania (187), Lazio (164), Toscana (146).

Le principali notizie della giornata

• Venerdì sera il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza COVID-19, parlando ai giornalisti durante la conferenza stampa settimanale del Comitato tecnico scientifico (CTS) ha detto che la decisione di limitare le somministrazioni del vaccino di AstraZeneca esclusivamente a chi ha più di 60 anni «avrà qualche minimo impatto» sul piano vaccinale in Italia.

• Il primo ministro britannico Boris Johnson ha detto a margine del G7 in corso nel Regno Unito che il suo governo sarà «cauto» nell’allentare le restrizioni imposte per contenere i contagi da coronavirus, a causa della grande diffusione nel paese della variante “delta”, nota anche come variante “indiana”.

