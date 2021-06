Italia-Turchia, partita inaugurale degli Europei, in TV e in streaming

Italia-Turchia è la partita inaugurale della sedicesima edizione degli Europei di calcio, che iniziano oggi come ricorda anche Google. Si gioca stasera alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma davanti a circa 15.000 spettatori ammessi. È valida per il gruppo A, dove oltre a Italia e Turchia ci sono anche Svizzera e Galles.

All’esordio l’Italia dovrà fare a meno di Marco Verratti, il suo centrocampista di maggior qualità, che sta ancora recuperando da un infortunio: in campo sarà sostituito da Manuel Locatelli. Per problemi fisici non ci sarà nemmeno Lorenzo Pellegrini, che ha lasciato il ritiro della Nazionale ed è stato già sostituito da Gaetano Castrovilli della Fiorentina. Il centravanti titolare sarà come previsto Ciro Immobile, affiancato da Lorenzo Insigne e Domenico Berardi.

La Turchia è invece una delle squadre più interessanti fra quelle di seconda fascia. La squadra è di buon livello medio e ha alcuni giocatori che vengono da una stagione particolarmente positiva, come Yusuf Yazici e Bruak Yilmaz, campione di Francia con il Lille, Hakan Calhanoglu, protagonista nel ritorno in Champions League del Milan, e Caglar Soyuncu, solido difensore centrale del Leicester quinto nell’ultima Premier League. L’allenatore è Senol Gunes, che ai Mondiali del 2002 portò la Turchia a uno storico terzo posto.

Dove vedere Italia-Turchia

Le partite dell’Italia agli Europei verranno trasmesse in diretta sia dalla Rai che da Sky. L’esordio di stasera contro la Turchia sarà trasmesso dalla Rai su Rai 1 e online tramite l’applicazione e il sito di Rai Play, raggiungibile da qui. Su Sky si vedrà sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport Collection (205), o in streaming sulle piattaforme online Sky Go e Now.

Le probabili formazioni di Italia-Turchia

Italia (4-3-3) Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne

Turchia (4-1-4-1) Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Meras; Yokuslu; Karaman, Yazici, Tufan, Calhanoglu; Yilmaz