Da oggi ci sono alcune restrizioni in meno

Da oggi, martedì 1º giugno, entrano in vigore nuove riaperture nelle regioni in zona gialla (ovvero tutte tranne Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise, che da ieri sono in zona bianca).

Da oggi nelle regioni in zona gialla, come già in zona bianca, possono riaprire i ristoranti al chiuso e si può tornare a consumare al bancone dei bar. I ristoranti possono restare aperti fino alle 23, ovvero l’ora a cui scatta attualmente il coprifuoco nelle zone gialle: nelle zone bianche invece il coprifuoco non è previsto, e in quelle gialle il 7 giugno verrà spostato alle 24 e il 21 giugno verrà eliminato del tutto.

La riapertura dei ristoranti al chiuso deve avvenire rispettando il numero massimo di presenze del locale in relazione allo spazio, e i tavoli devono essere disposti in modo che ci sia almeno 1 metro di distanza tra i clienti di tavoli diversi, ad eccezione di conviventi o parenti stretti. Inoltre, in base alle nuove linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, non c’è più il limite di quattro persone per tavolo.

Sempre da oggi si può assistere a eventi sportivi all’aperto entro alcuni limiti: non più del 25 per cento della capienza della struttura, e in tutto non più di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso. Dal 1º luglio questa possibilità sarà estesa anche agli eventi sportivi che si svolgono al chiuso.

Le prossime riaperture avverranno il 15 giugno, quando in zona gialla potranno riaprire fiere e parchi tematici e potranno svolgersi feste relative a matrimoni e altre cerimonie. Come già succede al momento in zona bianca, dove queste riaperture sono già avvenute, l’accesso alle feste di matrimonio e ad altre cerimonie potrà avvenire solo con il cosiddetto “certificato verde”, che dimostra una delle seguenti condizioni: il completamento del ciclo vaccinale nei nove mesi precedenti; la guarigione dal coronavirus nei sei mesi precedenti; o il risultato negativo di un test molecolare o antigenico valido nelle 48 ore dall’esecuzione.

