Domenica Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Monaco di Formula 1, sul circuito cittadino di Montecarlo. Con questa vittoria Verstappen è diventato il leader della classifica del Mondiale per la prima volta in carriera. Nella griglia di partenza del Gran Premio partiva dalla prima posizione, per via del ritiro di Charles Leclerc – che aveva ottenuto la pole position durante le qualifiche di sabato – avvenuto poco prima dell’inizio della gara, a causa di un problema al semiasse della sua auto. Verstappen è poi riuscito a mantenere la testa della corsa fino alla fine, concludendo davanti alla Ferrari di Carlos Sainz e alla McLaren di Lando Norris.

NEW. CHAMPIONSHIP. LEADER.@Max33Verstappen leads the drivers’ championship for the first time in his career ????

And it’s a return to the top for @redbullracing too!#MonacoGP ???????? #F1 pic.twitter.com/IWWpI5hXyI

— Formula 1 (@F1) May 23, 2021