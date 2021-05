Dove vedere Bologna-Juventus in TV e in streaming

Bologna-Juventus è una delle partite dell’ultima giornata di Serie A in programma oggi. Si gioca a partire dalle 20.45 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna e verrà trasmessa in esclusiva su Dazn. All’ultima giornata della stagione la Juventus si gioca la qualificazione in Champions League. Non dipenderà solo da lei, però, perché Milan e Napoli, impegnate rispettivamente contro Atalanta e Verona, hanno un punto in più e sono in vantaggio anche negli scontri diretti (Milan) e nella differenza reti (Napoli). Se la Juventus non dovesse riuscire a superare una di queste due, la prossima stagione giocherà in Europa League. Il Bologna invece non ha più nulla da chiedere al campionato.

Dove vedere Bologna-Juventus

Bologna-Juventus verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma online Dazn, disponibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili. La partita sarà commentata da Massimo Callegari e Massimo Donati .

Le probabili formazioni di Bologna-Juventus

Bologna (4-2-3-1) Ravaglia; Mbaye, Tomiyasu, Soumaro, De Silvestri; Schouten, Svanberg; Orsolini, Vignato, Barrow; Palacio

Juventus (4-4-2) Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.