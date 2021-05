Serie A, le partite dell’ultima giornata e dove vederle

L’ultima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 si gioca tra sabato 22 e domenica 23 maggio. Sabato sono in programma tre partite ininfluenti per la classifica mentre domenica sono state concentrate tutte quelle che possono ancora decidere qualcosa, ad eccezione di Inter-Udinese, partita in cui l’Inter festeggerà lo Scudetto, e Torino-Benevento. Rimangono da decidere le qualificazioni alle coppe europee: gli ultimi due posti in Champions League tra Milan, Napoli e Juventus, l’Europa e la Conference League tra Roma e Sassuolo.

Sabato 22

20.45

Cagliari-Genoa [Sky]

Crotone-Fiorentina [Sky]

Sampdoria-Parma [Dazn]

Domenica 23

15.00

Inter-Udinese [Dazn]

20.45

Atalanta-Milan [Sky]

Bologna-Juventus [Dazn]

Napoli-Verona [Sky]

Sassuolo-Lazio [Sky]

Spezia-Roma [Sky]

Torino-Benevento [Sky]

La classifica momentanea della Serie A:



Champions League, Europa League, Conference League

