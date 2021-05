La nuova maglia della Juventus per la stagione 2021/2022

La Juventus ha presentato la nuova prima maglia per la prossima stagione, realizzata sempre dallo sponsor tecnico Adidas: ci sono sempre le tradizionali strisce bianconere (che erano state abbandonate temporaneamente nella stagione 2019/2020), ma a differenza della divisa della stagione in corso tornano ad avere i contorni netti. Nell’interno del colletto è inclusa la scritta “10 YEARS AT HOME”, per celebrare i dieci anni dell’Allianz Stadium di Torino. La scritta dello sponsor sarà Jeep 4xe (un suv ibrido). La maglia sarà indossata dalla prima squadra maschile nella finale di Coppa Italia di mercoledì contro l’Atalanta e nell’ultima partita della stagione di Serie A, domenica 23 maggio contro il Bologna.

Home is where every dream begins. ????????????????????????. Vi presentiamo il nostro nuovo Kit Home per la stagione 2021/22 by @adidasfootball ⚪️⚫️ – Get yours now! #createdwithadidas #FinoAllaFine #ForzaJuve — JuventusFC (@juventusfc) May 18, 2021