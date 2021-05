Le immagini della nuova maglia del Milan

Il Milan ha presentato le nuove divise casalinghe che le sue squadre maschili e femminili useranno nella prossima stagione, prodotte per il quarto anno di fila dallo sponsor tecnico Puma. La nuova maglia, realizzata in poliestere riciclato, presenta le tradizionali strisce rosse e nere reinterpretate però in varie larghezze che per Puma «celebrano l’equilibrio creativo tra tradizione e modernità della nuova Milano». Sarà il Milan femminile la prima squadra a indossarla, sabato contro il Sassuolo nella penultima giornata di Serie A. La squadra maschile la indosserà invece domenica a San Siro contro il Cagliari.