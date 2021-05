Dieci film che non sono piaciuti ai loro registi

Un film è un grande lavoro collettivo, ma spesso si finisce a ritenere chi l’ha diretto il principale, a volte quasi unico, responsabile. Nel bene o nel male. Di certo, poche persone dedicano a un film il tempo che ci dedica un regista, da quando nasce l’idea a quando si completa l’ultimo passaggio della postproduzione. E per tanti casi di registi contenti del risultato finale (oppure scontenti ma reticenti), ci sono anche diversi casi di registi – spesso grandissimi – che hanno parlato male di un loro film, a volte un loro film che invece è piaciuto molto sia al pubblico che alla critica. Come in questi dieci casi.

Nodo alla gola, Alfred Hitchcock

Uscito nel 1948, fu il primo film a colori di Hitchcock, basato su un’opera teatrale di fine anni Venti. L’origine teatrale è evidente dal fatto che sia girato tutto in un unico luogo, con un montaggio con cui Hitchcock voleva far credere che fosse tutta un’unica e lunghissima scena ripresa senza tagli (che in realtà c’erano). Parla di due studenti universitari che provano a fare il delitto perfetto, per dimostrare a loro stessi di saperlo compiere senza essere scoperti, tra le altre cose invitando i parenti del morto a banchettare nel luogo in cui l’omicidio è avvenuto, e dove per giunta è ancora nascosto il corpo. Ai critici piacque e ci fu chi ne parlò come di un «film decisivo, film-esperimento, film-svolta»; ed è in molti casi continuato a piacere per molti decenni: il suo voto medio su IMDb è 8 su 10. Pare tuttavia che non piacque a Hitchcock, che con grande sintesi lo definì (secondo una frase citata da Roger Ebert) «un esperimento che non funzionò». L’uomo di neve, Tomas Alfredson

Uscì nel 2017 ed era piuttosto atteso, in quanto tratto da un romanzo di Jo Nesbø e diretto da Tomas Alfredson, che nel 2008 si era fatto notare per la regia di Lasciami entrare e nel 2011 molto apprezzare per quella di La talpa. Tra i produttori esecutivi dell’Uomo di neve c’era inoltre Martin Scorsese, che per un certo periodo era sembrato poterne diventare anche il regista. Il film, un thriller psicologico, piacque pochissimo ai critici, che in genere lo giudicarono derivativo, caotico e lacunoso in molte sue parti. Anche Alfredson ne parlò male, dando la colpa alla produzione: «il tempo per le riprese in Norvegia fu troppo poco» disse dopo l’uscita del film e le prime critiche: «Non riuscimmo a girare tutto quello che volevano e nel momento del montaggio capimmo che mancavano molte cose». Spiegò di ritenere che qualcosa come il 10 o il 15 per cento della sceneggiatura non fu girato e aggiunse: «È come fare un grande puzzle senza avere alcuni pezzi». Alfredson, svedese, difese invece il suo film da alcune critiche a certe sue incoerenze geografiche relative all’ambientazione norvegese: «non è un documentario sulla geografia della Norvegia» disse «volevo fare un thriller di finzione, e se ci sono cose che geograficamente non tornano, non me ne frega un cazzo». Alien³, David Fincher

È il terzo della serie dopo Alien e Aliens, che piacquero e incassarono molto, e che furono rispettivamente diretti da Ridley Scott e da James Cameron. Uscì nel 1992, quando Fincher aveva trent’anni e ancora nessun film nel suo curriculum da regista (dirigeva infatti video musicali). A quanto pare, il progetto gli fu affidato dopo la rinuncia o forse addirittura il licenziamento di altri registi, a poco più di un mese dall’inizio delle riprese e mentre ancora doveva essere ultimata la sceneggiatura. E Fincher ebbe molti problemi a cavarsela: «fu davvero terribile» disse a cose fatte, «e fu la cosa peggiore che mai mi sia capitata nel mio lavoro». Raccontò, tra le altre cose, che in più di una occasione gli capitò di dover pensare a come inserire certe scene nel set che già esisteva, senza poter invece fare il processo inverso, pensando quindi alle scene e in funzione di esse realizzare il set. Nel 2019 Fincher tornò sull’argomento: «dovetti lavorarci per due anni, fui licenziato tre volte e dovetti lottare per ogni singola cosa. Nessuno lo odiò più di me, e ancora oggi nessuno lo odia più di me». Anche a Fincher, comunque, non fu data la possibilità di montare il film come avrebbe voluto: una libertà che, a ben vedere, specie nel caso di film grandi e costosi, veniva e ancora viene data solo a certi grandi registi. Col tempo, anche Alien³ (di cui esiste anche una versione director’s cut) si guadagnò qualche estimatore: ma forse è più che altro una conseguenza dei fan che Fincher si fece dirigendo film come Seven, Fight Club o The Social Network.

Dune, David Lynch

«Dico sempre» disse Lynch nel 2019, «che Dune è una grandissima, gigantesca tristezza della mia vita». Spiegò che il film non venne come voleva lui perché non gli fu dato «il totale controllo creativo» e non gli fu concesso di avere il final cut, ovvero l’ultima parola su come montare il film. Per questo motivo, Lynch arrivò addirittura a chiedere che il suo nome venisse rimosso dai titoli del film mostrato nei cinema. Ci riuscì solo in parte, visto che soltanto alcune versioni di Dune presentarono il film come un opera di Alan Smithee, il nome (tra l’altro un anagramma di “the alias men”) spesso usato dai registi che non vogliono essere associati a un film. Sembra inoltre che, oltre a non montare il film come avrebbe voluto, Lynch non riuscì nemmeno a girare certe scene, che avrebbero richiesto costi ritenuti esagerati dalla produzione.

Lynch diresse il film – rinunciando alla possibilità di diventare regista di Il Ritorno dello Jedi – dopo aver diretto Eraserhead (candidato a otto premi Oscar) e The Elephant Man, imbarcandosi in un progetto molto ambizioso, visto che il famoso romanzo di fantascienza di Frank Herbert da cui fu tratto il film era complicato, secondo qualcuno uno di quei libri impossibili da trasportare con efficacia al cinema.

Ma fu un famoso caso di film disastrato, in gran parte per le imposizioni del produttore Dino De Laurentiis e della figlia Raffaella, e per qualche inesperienza di Lynch a gestire una produzione straordinariamente costosa. Ci furono problemi di sceneggiatura, di produzione e di post-produzione, che culminarono appunto con la richiesta della casa di produzione di avere una versione più corta di quella voluta da Lynch. Quando questo succede è in genere per risparmiare sui costi, e anche per permettere ai cinema di proiettare più volte il film in un certo arco di tempo, aumentando di conseguenza i possibili incassi.

Uscito nel 1984, Dune fu un grande flop commerciale e fu stroncato dalla maggior parte della critica. Nei decenni successivi fu però almeno in parte rivalutato, diventando a suo modo un film di culto. Cosa che ha portato a una nuova versione, che è stata diretta da Denis Villeneuve e che dovrebbe arrivare a ottobre. Lynch – che di Dune sembra parlare sempre malvolentieri e di cui a volte nemmeno vuole parlare – ha detto anche che, ripensandoci, forse non avrebbe dovuto accettare di dirigere Dune, e che non è in alcun modo interessato al film di Villeneuve.

Indiana Jones e il tempio maledetto, Steven Spielberg

Uscì nel 1984, secondo della saga iniziata tre anni prima, e così come ogni altro film della saga fu diretto da Spielberg. Tra i quattro, non è di certo quello ritenuto peggiore (quel posto è ben presidiato da Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, uscito nel 2008) ma qui si parla di film che non sono piaciuti a chi li ha fatti, non a chi li ha visti.

In questo caso, Spielberg disse a fine anni Ottanta: «Era troppo cupo, troppo sotterraneo e davvero troppo horror. Superò addirittura Poltergeist [nella versione originale: “it out-poltered Poltergeist”]. E non c’è un grammo della mia personalità e dei miei sentimenti». In seguito disse anche che però è comunque legato a ottimi ricordi, perché gli permise di conoscere Kate Capshaw, che sarebbe poi diventata sua moglie. Capshaw che tra l’altro sembra essere d’accordo con lui, visto che parlò del suo personaggio in quel film (Willie Scott) come di una «bionda tonta e urlante».

Independence Day – Rigenerazione, Roland Emmerich

Il primo film, Independence Day e-basta, uscì nel 1996 e sebbene non lo si possa certo ritenere un film d’essai ebbe grandi incassi, un non indifferente impatto nella cultura popolare e una indubbia capacità di condensare un paio d’ore di grandissimo intrattenimento d’azione in stile anni Novanta. E anche di farsi apprezzare da diversi critici. Elvis Mitchell, quello del New York Times, ne elogiò soprattutto due aspetti: i suoi dialoghi perfetti e cartooneschi e il capitano Steven Hiller, che così come Indiana Jones sa essere «così tosto e imperturbabile».

Il secondo film, Independence Day – Rigenerazione, che così come il primo fu diretto da Emmerich, dovette fare i conti piuttosto presto con un problema non indifferente. Will Smith, cioè il capitano Steven Hiller, aveva deciso di dedicarsi alle riprese di Suicide Squad e declinò la proposta di chi lo voleva di nuovo a combattere gli alieni. Nel 2019 Emmerich spiegò che Smith rinunciò alla proposta «a produzione già avviata» e aggiunse: «a quel punto avrei dovuto rinunciare all’idea, perché [nel caso in cui ci fosse stato Smith] avevamo una sceneggiatura davvero migliore, e dopo il suo no dovetti metterne insieme una diversa, piuttosto di fretta. Avrei dovuto rinunciare, perché di colpo mi ritrovai a fare qualcosa che non volevo fare nemmeno io: un sequel».

Io e Annie, Woody Allen

Il film, che uscì nel 1977, è tra quelli in grado di giocarsela fino alla fine in ogni ipotetico torneo per decidere il miglior film di Allen. Perché è romantico e comico e drammatico in quel modo in cui Allen riusciva a essere entrambe le cose, infilandoci pure Marshall McLuhan. «Un classico» scrive Rotten Tomatoes (sito su cui ha un indice di approvazione da parte dei critici pari al 96 per cento) «e un classico del cinema americano». Da parte sua, Allen la pensa però in modo un po’ diverso: nel 2017, nel quarantennale dell’uscita del film, disse: «Per qualche ragione, è un film simpatico. Ma ne ho fatti di migliori. Match Point è un film migliore di quello, e lo sono anche La rosa purpurea del Cairo e Midnight in Paris. E anche Vicky Cristina Barcelona è altrettanto bello. Quel che voglio dire è che ho fatto film altrettanto belli, ma per qualche ragione Io e Annie ha qualche presa carismatica e inspiegabile sulle persone». In una diversa intervista aveva detto, sempre a proposito di Io e Annie: «nessuno capì niente di quel che succedeva. La relazione tra me e Diane Keaton era tutto quello che interessava al pubblico. Non era quello che interessava a me. Quella era una piccola parte di una più grande idea che avevo in mente». Allen spiegò poi di ritenere che simili considerazioni potevano valere anche per Manhattan, un film di cui disse di aver «mancato l’obiettivo». Ma è pur vero che, già nel 2012, aveva detto: «Non sono mai soddisfatto e nemmeno felice dei miei film».

Paura e desiderio, Stanley Kubrick

È evidentemente pieno di registi meno noti che non gradiscono certi loro film, e che a volte magari lo dicono anche. Ma è altrettanto evidente che se a parlare male di un suo film sono Hitchcock, Allen o Spielberg, la questione si fa più interessante. E alla lista si aggiunge anche Kubrick, che fu assai critico del suo primo lungometraggio: un film di guerra (tra due paesi non citati esplicitamente) e contro la guerra, che parla appunto di paure e desideri di alcuni soldati trovatisi dietro le line nemiche. Uscì nel 1953 e oltre che della regia Kubrick si occupò anche di fotografia e montaggio.

Negli anni Sessanta Kubrick – che prima di diventare regista era stato fotografo – ne parlò come di un «grande sforzo, eseguito in modo inetto», e come di un «esercizio cinematografico di un amatore imbranato». È anche piuttosto noto la storia – forse non del tutto vera – secondo la quale non molto dopo l’uscita cercò di ottenerne tutte le copie disponibili, così da distruggerle.

Batman e Robin, Joel Schumacher

Il film – con George Clooney che fa Batman e Arnold Schwarzenegger che fa Mr. Freeze – andò male e ebbe recensioni pessime: «i vistosi costumi non riescono a nascondere una trama incoerente, le interpretazioni confuse e una sceneggiatura patetica», scrisse un critico statunitense. Del film parlarono male molti di quelli che ci recitarono e anche Schumacher, che nel 1995 se l’era cavata decisamente meglio con Batman Forever. «Sul set di Batman Forever avevo la sensazione di essere al lavoro per fare un film. Per il secondo, mi sembrava di stare lavorando alla pubblicità di un giocattolo per bambini», spiegò il regista. Che nel 2017 disse: «Guardate, chiedo scusa. Chiedo scusa a ogni fan che restò deluso». In quello stesso anno, ma in una diversa intervista, disse di ritenere di essere l’unico responsabile per quel fallimento. In precedenza, però, aveva parlato anche lui di pressioni da parte dei produttori che non gli lasciarono grande libertà di fare il film che desiderava fare.

The Day the Clown Cried, Jerry Lewis

Un film che nessuno ha mai visto, e che forse non fu nemmeno completato. Perché Lewis – che lo scrisse, diresse e interpretò – volle così. Si sa che parlava di un clown che finiva in un campo di concentramento nazista (motivo per cui alcuni lo ritengono una sorta di parziale ispirazione per La vita è bella di Roberto Benigni). E si sa che ci furono problemi legati alla produzione e anche ai finanziamenti, e che a un certo punto Lewis ci mise molti soldi di tasca propria per tenersi una considerevole parte del girato e per evitare di farlo uscire.

Del film si sono visti solo brevi filmati del dietro le quinte, ma pare ne esistano almeno due copie più o meno complete. Parlandone nel 2013 Lewis disse: «Mi vergognavo del risultato e sono felice di essere riuscito a non renderlo pubblico, a non farlo vedere a nessuno. Era brutto, brutto, brutto. Avrebbe potuto essere meraviglioso ma lo rovinai».

