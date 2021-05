Chi c’è al Concerto del primo maggio 2021

Ogni anno dal 1990 i sindacati CGIL, CISL e UIL organizzano a Roma il tradizionale concerto per celebrare la Festa dei Lavoratori, conosciuto anche come “Concertone”. Quest’anno a causa della pandemia da coronavirus la maratona musicale si terrà alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica senza pubblico, ma come ogni anno sarà trasmessa integralmente in diretta da Rai 3 e in contemporanea su Rai Radio 2.

Il Concertone sarà presentato dall’attrice Ambra Angiolini assieme all’attore Stefano Fresi e al comico Lillo. Le esibizioni inizieranno alle 16.30 e si concluderanno a mezzanotte, con una pausa tra le 19 e le 20.

Gli artisti che si esibiranno – qui in ordine alfabetico – sono: Alex Britti, Après La Classe e Sud Sound System, Balthazar, Edoardo Bennato, Bugo, Chadia Rodriguez e Federica Carta, Colapesce e Dimartino, Coma_Cose, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Extraliscio, Fabrizio Moro con Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara, Fasma, Fast Animals Slow Kids & Willie Peyote, Fedez, Folcast, Francesca Michielin, Francesco Renga, Gaia, Gaudiano, Ghemon, Gianna Nannini e Claudio Capéo, Ginevra, Gio Evan, Il Tre, L’Orchestraccia, La Rappresentante di Lista, Madame, Mara Sattei, Max Gazzè & The Magical Mystery Band, Michele Bravi, Modena City Ramblers, Motta, Nayt, Noemi, Orchestra Multietnica di Arezzo con Margherita Vicario, Piero Pelù, Tre Allegri Ragazzi Morti, Vasco Brondi, Wrongonyou, Y-not e Zen Circus.

Ci sarà poi Antonello Venditti, che si esibirà da solo in Piazza San Giovanni, la tradizionale sede del concerto, e saranno trasmesse anche le esibizioni di Noel Gallagher e della cantautrice statunitense LP, in collegamento dall’estero.

