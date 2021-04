I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 28 aprile

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 13.385 casi positivi da coronavirus e 344 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 22.571 (489 in meno di ieri), di cui 2.711 nei reparti di terapia intensiva (37 in meno di ieri) e 19.860 negli altri reparti (452 in meno di ieri). Sono stati analizzati 193.646 tamponi molecolari e 142.690 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 6,5 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,5 per cento. Nella giornata di martedì i contagi registrati erano stati 10.401 e i morti 373.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (2.442), Campania (1.844), Puglia (1.282), Piemonte (1.187) e Lazio (1.078).

Le principali notizie della giornata

• Ricercatori ed esperti stanno cercando di capire se la nuova grave ondata di COVID-19 in India delle ultime settimane sia legata a una specifica variante del coronavirus, e se questa sia più contagiosa e rischiosa delle altre già in circolazione. Questa “variante indiana” (B.1.617) è nota da diversi mesi, ma fino a poco tempo fa non aveva suscitato particolari preoccupazioni: ne parliamo meglio qui.

• Negli Stati Uniti le autorità sanitarie federali hanno da poco aggiornato le linee guida sull’utilizzo delle mascherine, consigliando ai singoli stati americani di non renderle più obbligatorie all’aperto in determinate circostanze. Le nuove indicazioni sono coerenti con le valutazioni di vari esperti, che nelle ultime settimane avevano avviato un dibattito piuttosto acceso negli Stati Uniti sull’opportunità o meno di continuare a indossare le mascherine all’aperto. Quindi: le regole per le mascherine andrebbero riviste?

