Le foto degli Oscar 2021

La 93esima edizione degli Oscar si è tenuta nella notte tra domenica e lunedì, con la maggior parte dei premiati fisicamente presenti a Los Angeles, dopo esser stati sottoposti ad almeno tre tamponi. Il premio per il miglior film è andato a Nomadland, che ha ottenuto anche i premi per la miglior regista (a Chloé Zhao) e per la miglior attrice protagonista (a Frances McDormand). Come miglior attore è stato invece premiato Anthony Hopkins (che però non era presente) per la sua interpretazione in The Father. I premi per il miglior attore e la miglior attrice non protagonista sono andati a Daniel Kaluuya e a Yuh-Jung Youn, che hanno rispettivamente recitato in Judas and the Black Messiah e Minari. Tutti gli altri li trovate qui.

La cerimonia – attesa in quanto ibrida: in presenza, ma con diverse limitazioni e con alcuni candidati collegati da sedi allestite fuori dagli Stati Uniti – non è stata granché vivace e ne hanno risentito anche le foto dell’evento, che mancano del calore e del brio a cui siamo abituati. A seguire trovate una selezione delle migliori foto della serata: come ogni anno – vuoi per i vestiti, per le facce buffe e il glamour dell’occasione – si fanno comunque guardare e resteranno a raccontare uno strano periodo per il cinema.

