Come arrivarono i Peanuts in Italia

Il sito Fumettologica ha raccontato la storia di come furono pubblicati per la prima volta in Italia i Peanuts, la celebre striscia a fumetti ideata da Charles Schulz e uscita per decenni sui quotidiani di decine di paesi del mondo (in Italia oggi escono sul Post). Era il 1961 e i Peanuts comparvero sulle pagine del quotidiano Paese Sera grazie all’intuizione di Eric Salerno (padre dell’attuale direttore di La7 Andrea Salerno). Nel tradurre le strisce, la redazione di Paese Sera decise di cambiare il nome del protagonista, da Charlie Brown a Pierino, e tolse tutti i riferimenti alla cultura americana per renderli più comprensibili al pubblico italiano, anche se Salerno non era d’accordo.

Cose che scopri di tuo padre… https://t.co/cLBfTBeqst — Andrea Salerno (@SalernoSal) April 7, 2021

A raccontare la storia a Fumettologica è stato lo stesso Eric Salerno, che nel 1961 era un giovane giornalista di Paese Sera. Salerno conosceva bene l’inglese perché era nato negli Stati Uniti, dove suo padre – comunista – si era trasferito in seguito alla presa del potere da parte di Mussolini in Italia: questa sua capacità e la familiarità con la cultura americana gli furono utili quando Paese Sera era in cerca di un fumetto da pubblicare che fosse poco noto in Italia.